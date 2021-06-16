Soma Maden Faciası | 301 can için 20 yıl hapis

Soma'daki maden faciası davasında Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan sanıklardan Can Gürkan hakkında 20 yıl hapis kararı verildi. Hukukçular, kararın ardından cezayı az buldu. Faciada hayatını kaybeden madenci ailelerinin de yakından izlediği dava öncesi daha önce mahkeme yeri, hakim ve savcı değiştirildi, bir sürü önce de davaya bakan Yargıtay dairesinde de önemli değişiklikler yapılmıştı.

Yeniden görülen davada, "Bilinçli taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma" suçlamasıyla yargılanan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a 20 yıl hapis cezası verildi.

Gürkan adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç beraat ederken, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu ise 12 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırıldı.



SOMA DAVASININ KISA GEÇMİŞİ

2014 yılında Soma'da yaşanan ve 301 madencinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan maden faciasından sonra açılan dava, 2018'deki mahkeme kararının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme başkanı, diğer sanık avukatlarının taleplerini dinledikten sonra, davayla ilgili kararı mahkeme heyetiyle oylamak üzere duruşmayı bugüne ertelenmişti.

Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan Türkiye'nin en büyük işçi katliamına ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından 4 sanığın yargılanmasına Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Mahkeme, duruşmayı 16 Haziran'a erteledi.

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen katliamda yaşamını yitiren 301 madencinin ölümünden sorumlu Can Gürkan, Efkan Kurt, Adem Ormanoğlu ve Haluk Evinç’in Yargıtay tarafından bozulmasının ardından görülen davanın 3’üncü duruşması devam etti. Duruşmada dava avukatlarından Selçuk Kozağaçlı’nın tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılmasının reddedilmesi üzerine avukatlar söz aldı.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre, Soma Davası'nda Selçuk Kozağaçlı'nın katılım talebini reddeden mahkeme heyetine tepki gösteren avukatlardan Can Atalay, "Sizden talebimiz bu tiyatroya son verin. Geçen duruşmada reddedilen bir hakimsiniz. Dosyada itimattınız kalmadı" dedi.

, “Meslektaşımız özgür iradesi ile burada avukatlık yapamıyor. Bakanlık genelgeleri gerekçe gösterilerek Kozağaçlı'nın duruşmaya katılması kısıtlanamaz” dedi.

Avukat Mursel Ünder, “Avukatın katılması hakkında Ceza Muhakemeleri Kanunu’ndaki (CMK) kanunun kısıtlayıcı olmadığı çok açıktır” diye belirtti.

Avukat Seçil Ege Değerli de CMK’nin zorlanarak Kozağaçlı'nın katılma talebinin reddedildiğini söyledi. “Yapılan avukatlık kanuna ve TCK'ye aykırıdır” diyen Değerli, “Heyet olarak karar verdik dediniz ama savcılıktan görüş bile istemediniz. Bu yargılamada vekaleti bulunan yüzlerce müvekkili olan bir avukatı göz göre göre engelliyorsunuz. SEGBİS gibi teknolojik yöntemleri kanunu dolanmak için kullanamazsınız. Sizi neden reddettiğimiz bir kez daha anlaşıldı. Biz burada aileler adına hareket ediyoruz. Bu yargılamada yüzlerce müvekkili bulunan avukatın savunma hakkını müvekkillerine bakarak reddettiniz. Tayininize rağmen yargılamaya çıktığınız yetmiyormuş gibi meslektaşımızın duruşmaya katılmasını engelliyorsunuz. Kozağaçlı'nın duruşmaya katılması bugün bir zorunluluktur” sözleriyle tepki gösterdi.

‘TEZGÂH ÇOK BÜYÜK’

Avukat Can Atalay da, “Kozağaçlı için kıyas yaparak uyguluyorsunuz” diyerek tepki gösterdi. Yaşanan gelişmeleri “tiyatro” olarak yorumlayan Atalay, “Sizden talebimiz bu perdeyi yırtın. Sizden önceki görülen duruşmada savcı mütalaa hazır dedi. Sonra ara verildi ve mütalaa verilmedi” dedi.

“Doğal yargıç ilkesi defalarca ayaklar altına alındı” diyen Atalay, şöyle devam etti: “Ancak 3 buçuk yıldır bir kez olsun kararı siz verin. Sizin heyetiniz bu sanıklar ile ilgili madencilik yapamaz diye karar verdi. O karar İzmir İstinaf Mahkemesi'nde kalktı. Can Gürkan ile ilgili uyguladıklarınızı Kozağaçlı için uygulamıyorsunuz. Bu bir tören, amiyane tabirle tiyatro. Sizden talebimiz bu tiyatroya son verin. Geçen duruşmada reddedilen bir hakimsiniz. Dosyada itimattınız kalmadı. Tezgah çok büyük. Mesele sizi aşar. İnsanlığımızı savunuyoruz.”

Avukat Nergiz Tuba Aslan da, “Kozağaçlı’nın özgürlüğünden yoksun olması toplumsal davalarındaki etkisidir. Bunlardan biri de Soma davasıdır. Yasa dışı bir kararla halen tutuklu. Özgürlüğünden yoksun bırakılmış durumda. Bakanlık genelgesiyle dayandırarak bunu kısıtlamayasınız. Kozağaçlı, SEGBİS ile bağlanması gerekiyor” dedi.

“Can Gürkan'ın burada hazır edilmesini istedik ancak reddedildi” diyen Aslan, “CMK 196-4 'ten bahsediyorsunuz. Nasıl bir zorunluluk hali var Gürkan hakkında. Gürkan ilk duruşmada, SEGBİS odasında bile duruşma sonuna kadar beklemedi. Kanunu açıkça dar yorumluyorsunuz. Kozağaçlı'nın katılmasını SEGBİS’ten bile olsa engelliyorsunuz” diye konuştu.

Avukat Nilgün Hasçelik, “İzmir Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Ceza Daireleri müşteki veya sanık vekilleri SEGBİS'le dinlenebilir” kararını hatırlatarak, Kozağaçlı'nın son duruşmaya katılması gerektiğini vurguladı.

Mağdur vekillerinin talebi üzerine Kozağaçlı'nın esasa dair savunma verme talebi değerlendirmek üzere mahkeme heyeti oturuma ara verdi. Heyet ara kararı verirken duruşmayı takip salonda kayıp yakınları, mahkeme başkanına “Elbistan’ın katillerini boşa çıkardığınız gibi bunu da boşa çıkaracaksınız. Sana inanmıyoruz” diye tepki gösterdi. (KAYNAK: BİRGÜN GAZETESİ İNTERNET SİTESİNDEN ALINMIŞTIR)