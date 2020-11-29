Son 24 saatte 185 vefat 29 bin pozitif tes sonucu

Koronavirüs salgınında Türkiye tablosu gittikçe ağırlaşıyor. Avrupa ülkeleri içerisinde can kaybı sayısında Almanya'nın hemen ardından 8'nci sıraya girdi. Sağlık Bakanlığı'nın günlük olarak yayınladığı verilere göre hastanelerde tedavi gören ağır hasta sayısı ise 5 bin 11. Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 212 koronavirüs testi yapıldı. 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, 6 bin 439 yeni hasta belirlendi, 185 kişi hayatını kaybetti.



Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre; son 24 saatte 185 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 13 bin 558’e yükseldi.

Bugün toplam 168 bin 212 test yapılırken, 29 bin 281 yeni vaka sayısı, 6 bin 439 kişi de hastaneye yatan vaka oldu.

Toplam vaka sayısı 494 bin 351'e, bugün iyileşen 4 bin 15 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 400 bin 242'e yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.4, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 11 olduğu açıklandı.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK OLUN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün 6.439 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. Bu yükü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza destek olun. Tedbirlere daha sıkı uyarak mücadeleye güç katın" dedi.