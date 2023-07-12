Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Son dakika deprem | Balıkesir'de deprem oldu

Ege ve Marmara Bölgelerindeki deprem hareketliliği devam ediyor. AFAD, Balıkesir'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem meydana geldiğini duyurdu.

12 Temmuz 2023 Çarşamba 21:06
Son dakika deprem | Balıkesir'de deprem oldu

Son dakika deprem | Balıkesir'de deprem oldu


Son Dakika Deprem, Ege ve Marmara Bölgelerindeki deprem hareketliliği devam ediyor. AFAD, Balıkesir'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem meydana geldiğini duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak ilan etti.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.37'de merkez üssü Balıkesir'in Susurluk ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 6.87 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem diğer çevre illerden de hissedildi.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.07.12 20:37:39  39.9723   28.0907        8.5      -.-  4.3  -.-   GUNAYDIN-SUSURLUK (BALIKESIR)                     İlksel
2023.07.12 19:15:58  38.8965   27.0312        8.3      -.-  2.8  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2023.07.12 19:01:53  38.9005   27.0197       12.6      -.-  2.5  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2023.07.12 17:49:10  37.4313   37.1958        7.4      -.-  2.6  -.-   SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.07.12 16:19:51  38.9548   37.2717        2.2      -.-  2.1  -.-   BOGRUDELIK-GURUN (SIVAS)                          İlksel
2023.07.12 15:35:24  37.7663   36.3982       17.0      -.-  1.7  -.-   GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.07.12 15:28:44  38.0620   37.0207        4.8      -.-  2.0  -.-   KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.07.12 15:24:22  37.9727   37.2233       27.7      -.-  1.8  -.-   ALTINYAPRAK-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.07.12 15:17:29  38.2263   35.9247       22.5      -.-  1.5  -.-   IMAMKULLU-TOMARZA (KAYSERI)                       İlksel
2023.07.12 15:15:42  38.5308   37.9853        7.4      -.-  1.6  -.-   SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA)                         İlksel
2023.07.12 14:59:26  37.2112   36.9620        4.1      -.-  1.3  -.-   SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                    İlksel
2023.07.12 14:53:12  38.0282   38.1015       14.1      -.-  1.8  -.-   KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel
2023.07.12 14:18:36  37.6988   34.7145        5.0      -.-  2.1  -.-   KURKCU-BOR (NIGDE)                                İlksel
2023.07.12 14:16:34  36.8885   29.0623        5.2      -.-  2.8  -.-   GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA)                          İlksel
2023.07.12 14:15:05  37.9765   36.9165        4.4      -.-  2.2  -.-   HACIBUDAK-(KAHRAMANMARAS)                         İlksel
2023.07.12 14:08:07  38.9608   27.0373        4.8      -.-  1.8  -.-   ZEYTINDAG-BERGAMA (IZMIR)                         İlksel
2023.07.12 13:46:32  36.1948   36.2133       14.6      -.-  1.6  -.-   KURUYER-(HATAY)                                   İlksel
2023.07.12 13:17:02  39.1478   39.0428        4.5      -.-  1.9  -.-   GOZLUCAYIR-CEMISGEZEK (TUNCELI)                   İlksel
2023.07.12 13:08:58  38.3825   39.0840        5.5      -.-  2.2  -.-   KALABA-SIVRICE (ELAZIG)                           İlksel
2023.07.12 12:57:18  38.8747   27.0068        8.7      -.-  2.2  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2023.07.12 12:45:55  38.6540   37.1813        5.0      -.-  2.2  -.-   KAVAKKOY-GURUN (SIVAS)                            İlksel
2023.07.12 12:21:29  36.1175   36.0863        5.0      -.-  1.9  -.-   BUYUKCAT-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel
2023.07.12 12:06:34  38.8457   27.0262        2.1      -.-  2.2  -.-   CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR)                        İlksel
2023.07.12 12:03:07  38.8122   27.0028       11.3      -.-  1.7  -.-   ALIAGA (IZMIR)                                    İlksel
2023.07.12 11:55:41  38.3663   38.1967        4.1      -.-  2.0  -.-   OZAL-(MALATYA)                                    İlksel
2023.07.12 11:52:45  38.8705   27.0252        7.8      -.-  3.7  3.9   CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR)                        İlksel
2023.07.12 11:33:15  35.9243   36.0690       24.3      -.-  1.8  -.-   GUZELYURT-YAYLADAGI (HATAY)                       İlksel
Anahtar Kelimeler:
DeqremBalıkesirSusurluk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'un ilk kadın denetim amirleri görevde
İstanbul'un ilk kadın denetim amirleri görevde
Muğla'da orman yangını büyüyor | Havadan müdahale başladı
Muğla'da orman yangını büyüyor | Havadan müdahale başladı
Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı
Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı
İBB yardım ekipleri sel bölgesine ulaştı
İBB yardım ekipleri sel bölgesine ulaştı
İklim Kliniği Bilim Kurulu Üyeleri uyardı | 2024, tarihteki en sıcak yıl olabilir
İklim Kliniği Bilim Kurulu Üyeleri uyardı | 2024, tarihteki en sıcak yıl olabilir
Kokpitte pilotlar için namaz düzenlemesi
Kokpitte pilotlar için namaz düzenlemesi
Hande Yener Balıkesir konseri iptal | Hedeflerinde halkın eğlencesi var
Hande Yener Balıkesir konseri iptal | Hedeflerinde halkın eğlencesi var
Tek dertleri halkın eğlencesi | Festivale taktılar
Tek dertleri halkın eğlencesi | Festivale taktılar
Zengin sofralarının bülbülü vaizlerden vatandaşa sadelik tavsiyesi
Zengin sofralarının bülbülü vaizlerden vatandaşa sadelik tavsiyesi
Attığı tek taşla 8 katlı binayı yıkan adam konuştu
Attığı tek taşla 8 katlı binayı yıkan adam konuştu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim