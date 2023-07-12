Son dakika deprem | Balıkesir'de deprem oldu



Son Dakika Deprem, Ege ve Marmara Bölgelerindeki deprem hareketliliği devam ediyor. AFAD, Balıkesir'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem meydana geldiğini duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak ilan etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.37'de merkez üssü Balıkesir'inilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 6.87 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem diğer çevre illerden de hissedildi.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2023.07.12 20:37:39 39.9723 28.0907 8.5 -.- 4.3 -.- GUNAYDIN-SUSURLUK (BALIKESIR) İlksel 2023.07.12 19:15:58 38.8965 27.0312 8.3 -.- 2.8 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2023.07.12 19:01:53 38.9005 27.0197 12.6 -.- 2.5 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2023.07.12 17:49:10 37.4313 37.1958 7.4 -.- 2.6 -.- SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.07.12 16:19:51 38.9548 37.2717 2.2 -.- 2.1 -.- BOGRUDELIK-GURUN (SIVAS) İlksel 2023.07.12 15:35:24 37.7663 36.3982 17.0 -.- 1.7 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.07.12 15:28:44 38.0620 37.0207 4.8 -.- 2.0 -.- KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.07.12 15:24:22 37.9727 37.2233 27.7 -.- 1.8 -.- ALTINYAPRAK-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.07.12 15:17:29 38.2263 35.9247 22.5 -.- 1.5 -.- IMAMKULLU-TOMARZA (KAYSERI) İlksel 2023.07.12 15:15:42 38.5308 37.9853 7.4 -.- 1.6 -.- SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel 2023.07.12 14:59:26 37.2112 36.9620 4.1 -.- 1.3 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel 2023.07.12 14:53:12 38.0282 38.1015 14.1 -.- 1.8 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel 2023.07.12 14:18:36 37.6988 34.7145 5.0 -.- 2.1 -.- KURKCU-BOR (NIGDE) İlksel 2023.07.12 14:16:34 36.8885 29.0623 5.2 -.- 2.8 -.- GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA) İlksel 2023.07.12 14:15:05 37.9765 36.9165 4.4 -.- 2.2 -.- HACIBUDAK-(KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.07.12 14:08:07 38.9608 27.0373 4.8 -.- 1.8 -.- ZEYTINDAG-BERGAMA (IZMIR) İlksel 2023.07.12 13:46:32 36.1948 36.2133 14.6 -.- 1.6 -.- KURUYER-(HATAY) İlksel 2023.07.12 13:17:02 39.1478 39.0428 4.5 -.- 1.9 -.- GOZLUCAYIR-CEMISGEZEK (TUNCELI) İlksel 2023.07.12 13:08:58 38.3825 39.0840 5.5 -.- 2.2 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2023.07.12 12:57:18 38.8747 27.0068 8.7 -.- 2.2 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2023.07.12 12:45:55 38.6540 37.1813 5.0 -.- 2.2 -.- KAVAKKOY-GURUN (SIVAS) İlksel 2023.07.12 12:21:29 36.1175 36.0863 5.0 -.- 1.9 -.- BUYUKCAT-SAMANDAG (HATAY) İlksel 2023.07.12 12:06:34 38.8457 27.0262 2.1 -.- 2.2 -.- CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR) İlksel 2023.07.12 12:03:07 38.8122 27.0028 11.3 -.- 1.7 -.- ALIAGA (IZMIR) İlksel 2023.07.12 11:55:41 38.3663 38.1967 4.1 -.- 2.0 -.- OZAL-(MALATYA) İlksel 2023.07.12 11:52:45 38.8705 27.0252 7.8 -.- 3.7 3.9 CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR) İlksel 2023.07.12 11:33:15 35.9243 36.0690 24.3 -.- 1.8 -.- GUZELYURT-YAYLADAGI (HATAY) İlksel