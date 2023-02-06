Son dakika deprem | Yardım ekipleri bölgeye akın etti



Türkiye bu sabah büyük bir felaketi yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremde 10 ilde çok sayıda bina yıkıldı. Tüm Türkiye'de, arama ve kurtarma için ekipler deprem fırtınasının yaşandığı illere doğru hareket etmeye başladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem bölgesine gönderilen yardım konvoyu ile ilgili bilgi verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçe belediyelerin itfaiye ve arama kurtarma ekipleri olmak üzere çevre illerden gelen birçok ekip deprem bölgesine gidiyor.

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanan arama kurtarma ekipleri ilk olarak tarifeli seferlerle ile deprem bölgelerine sevkleri başladı.



İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Deprem hemen sonra AFAD'dayız. İstanbul'dan deprem bölgesine ilk etapta 80 AFAD görevlisi, 27 akredite belediye ve STK, 968 Arama Kurtarma gönüllüsü, 4 K9 köpeği, 2 TIR ve yardım malzemesi yola çıktı. Başımız sağ olsun.

Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "AFAD ile koordine şekilde 2 arama kurtarma aracı ve 200 İtfaiye personelimiz, 1 yemek tırı, Hamidiye Su ve Halk Ekmek tırları deprem bölgesine hareket etti. Toplam 260 personelimiz uçakla bölgeye hareket ediyor. Ayrıca soba, battaniye gibi ihtiyaç malzemeleri de yola çıkmıştır" dedi.



Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın'dan arama kurtarma ekipleri de sarsıntıdan etkilenen illere sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 8 personel, 4 araç, 2 enkaz arama kurtarma ve 1 kadavra köpeği ile AFAD Mobil Koordinasyon Tırı, deprem bölgesine hareket etti.

Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş ve birçok şehirde gerçekleşen deprem nedeniyle acil kurtarma ekiplerimizi bölgedeki kardeşlerimize destek olmak için gönderiyoruz. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

BOLU

Bolu'dan arama kurtarma çalışmalarına destek için İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cengiz Çavuş ile 8 personel, 2 araç, 3 ambulans, 3 UMKE aracı ve 9 personel yola çıktı.

Çalışmalara katılacak UMKE ve sağlık personelinin konaklama çadırları ve ısıtma sistemleri yüklü 2 konteyner de bölgeye gönderildi.

Zonguldak'ta ise Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekibinden 80, AFAD'dan 10, Ereğli Belediyesinden 10, Ereğli İtfaiyecileri Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneğinden (ERİDAK) 5 ve UMKE'den de 28 kişi yardım için depremden etkilenen illere hareket etti.

KARABÜK

Karabük AFAD İl Müdürlüğünden 8 personel ile 12 araç, İl Sağlık Müdürlüğünden 2 ambulans, 1 UMKE aracı, 1 UMKE lojistik aracı ve 12 personel, 1 Jandarma Arama Kurtarma timi, 2 araç ve 7 personel, Karabük Belediyesinden 1 kurtarma aracı ve 8 personel deprem bölgesine gitti.

BARTIN

Bartın'dan da deprem sonrası bölgedeki çalışmalara yardım edecek ekipler yola çıktı. Bu kapsamda, 1 UMKE ekibi, 2 ambulans ve 10 personel ile AFAD İl Müdürlüğü bünyesindeki 2 araç ve 10 kişilik ekip, çalışmalara katılıyor.

DÜZCE

Düzce'den 9 AFAD aracı ve 20 ekip ile Kızılay Batı Karadeniz Lojistik Merkezi deposundan çadır ve battaniye taşıyan araçlar deprem bölgesine gidiyor.

Şu ana kadar toplam 1500 çadır, 8 bin battaniye, hazır gıda malzemeleri ve mutfak aracı taşıyan tırlar depremzedelere ulaştırılmak üzere kentten ayrıldı.

Düzce Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları bünyesindeki arama kurtarma ekiplerinden şu ana kadar 110 kişilik ekip çalışmalara katılmak üzere bölgeye hareket etti.

KOCAELİ

Kocaeli'den 7 araç, 30 personel ve Mobil Afet Tırı, bölgedeki çalışmalara destek vermek üzere yola çıktı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Ekiplerimizi seferber ettik, tüm imkanlarımızla deprem bölgesinde hizmet vereceğiz. Rabb'im milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.