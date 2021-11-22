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Son dakika | Erzurum Köprüköy'de deprem 4.8

Erzurum Köprüköy ilçesine bağlı Topçu köyü yakınlarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.8 olarak açıklandı.

22 Kasım 2021 Pazartesi 11:18
Son dakika | Erzurum Köprüköy'de deprem 4.8

Erzurum Köprüköy'de deprem 4.8

Boğazici Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 11.31'de Erzurum Topçu, Köprüköy yakınlarında 4.8 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD Erzurum Köprüköy'deki depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu

AYRINTILAR GELİYOR

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.11.22 11:31:24  39.8065   41.8880        5.0      -.-  4.8  4.8   TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM)                          İlksel
2021.11.22 11:10:58  38.0308   35.6322        5.0      -.-  1.2  -.-   KARAKOY-YAHYALI (KAYSERI)                         İlksel
2021.11.22 08:24:15  39.8388   41.8502        2.9      -.-  2.9  -.-   KAYABASI-KOPRUKOY (ERZURUM)                       İlksel
2021.11.22 07:24:12  37.9588   27.1507        8.6      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.22 07:07:28  39.0770   29.0273        7.5      -.-  2.1  -.-   YESILKOY-SIMAV (KUTAHYA)                          İlksel
2021.11.22 05:54:42  37.4593   30.3972        2.9      -.-  1.8  -.-   KUSBABA-BUCAK (BURDUR)                            İlksel
2021.11.22 04:28:24  38.4040   38.7903        5.0      -.-  2.1  -.-   KOZLUK-KALE (MALATYA)                             İlksel
2021.11.22 02:16:20  39.0840   27.8242        7.8      -.-  1.9  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2021.11.22 01:52:53  41.1317   40.6755        7.0      -.-  1.4  -.-   CAYELI (RIZE)                                     İlksel
2021.11.22 01:51:24  37.8480   27.0463        6.1      -.-  1.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.21 23:59:50  36.4252   27.1210        7.3      -.-  2.3  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.21 23:35:41  36.2227   31.2617       13.7      -.-  4.0  3.8   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                         İlksel
2021.11.21 18:45:20  37.8745   26.9902        5.2      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.21 18:23:50  37.8755   27.1142        4.6      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.21 18:20:40  40.4777   35.4432        5.0      -.-  3.2  3.2   KAVAKLI-GOYNUCEK (AMASYA)                         İlksel
2021.11.21 17:34:13  37.9052   29.4380       19.1      -.-  1.4  -.-   BELEVI-CAL (DENIZLI)                              İlksel
2021.11.21 17:24:55  39.8332   41.8552        2.7      -.-  2.5  -.-   KAYABASI-KOPRUKOY (ERZURUM)                       İlksel
2021.11.21 17:12:27  40.6935   36.8208        5.5      -.-  2.6  -.-   GUNEBAKAN-NIKSAR (TOKAT)                          İlksel
2021.11.21 14:49:56  36.9285   27.3805        5.0      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2021.11.21 14:37:11  37.3563   35.0295        5.9      -.-  2.7  -.-   GILDIRLI-KARAISALI (ADANA)                        İlksel
2021.11.21 13:34:28  40.4183   28.6070       10.1      -.-  3.0  -.-   ESENCE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI)            İlksel
2021.11.21 12:28:21  36.8530   28.0073       65.1      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2021.11.21 12:20:53  40.7440   31.5032        4.7      -.-  1.7  -.-   YUMRUKAYA-(BOLU)                                  İlksel
2021.11.21 11:56:31  36.9603   27.3953       10.3      -.-  1.1  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2021.11.21 11:43:10  37.6040   29.1902        2.9      -.-  1.6  -.-   SARIABAT-TAVAS (DENIZLI)                          İlksel
2021.11.21 10:52:54  40.6902   36.8018        5.6      -.-  1.6  -.-   GUNEBAKAN-NIKSAR (TOKAT)                          İlksel
2021.11.21 10:44:22  37.5025   35.5503        4.9      -.-  1.3  -.-   ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA)                          İlksel
2021.11.21 10:27:49  37.4582   35.5222        5.0      -.-  1.7  -.-   DOGANALANI-KOZAN (ADANA)                          İlksel
2021.11.21 09:56:47  37.9132   26.9393        4.8      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.21 09:24:29  37.0510   28.3972        0.0      -.-  1.2  -.-   ATAKOY-ULA (MUGLA)                                İlksel
2021.11.21 08:57:08  38.4532   38.7495        5.0      -.-  1.8  -.-   PINARLI-BASKIL (ELAZIG)                           İlksel
2021.11.21 08:33:40  38.8495   43.4610        6.4      -.-  2.7  -.-   GEDIKBULAK-(VAN)                                  İlksel
2021.11.21 08:27:24  37.9150   27.1375        5.4      -.-  1.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
Son Güncelleme: 22.11.2021 11:28
Anahtar Kelimeler:
ErzurumErzurum Deprem
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