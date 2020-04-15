Son dakika koronavirüs | 115 vatandaşımız can verdi



Sağlık Bakanlığı internet sitesinde corona virüse dair son rakamları az önce yeniledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlayarak kamouyonu bilgilendirdi. Türkiye günlük koronavirüs tablosyuna göre vaka sayısı 69 bin 392 oldu. Koronavirüs sebebiyle 1.518 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte güncel Türkiye koronavirüs tablosu

KORONAVİRÜS TABLOSU- 15 NİSAN 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam vaka sayısı 69.392, toplam vefat sayısı 1.518, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.820, toplam entübe sayısı 1.052, toplam iyileşen hasta sayısı 5.674. Bugün 115 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti. 875 vatandaşımız ise coronavirüsü yendi.

Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 281 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 115 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 69 bin 392, can kaybının 1518'e ulaştığı açıklandı.

Son 24 saatte 115 hasta vefat etti, 875 hasta ise iyileşti.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 34 bin 90 test yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 281 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Toplam test sayısı 477 bin 716, toplam vaka sayısı 69 bin 392, toplam vefat sayısı 1518, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1820, toplam entübe hasta sayısı 1052, toplam iyileşen hasta sayısı 5 bin 674 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875’i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım" ifadelerini kullandı.



DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 132 bine, virüs bulaşan hasta sayısı ise 2 milyon 52 bine yükselirken; 508 kişi de tedavi edildi.

Koronavirüs salgını Avrupa´da da yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya´da hayatını kaybeden kişi sayısı 18 bin 579´a yükselirken; vaka sayısı da 177 bin 633´i çıktı.