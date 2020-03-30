Son dakika koronavirüs | Can kaybı 168 oldu





Dünya koronavirüsle yatıp, covid-19 ile uyanıyor. Ölümcül virüs ilk çıktığı günden bu akşam saatlerine kadar tüm dünyada 36 bin 281, ülkemizde ise 168 can aldı. Koronavirüs tüm dünyada 757 bin kişide görülürken, bu sayı ülkemizde bugün 10 bin'i geçti. Koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Koca, koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 168'e yükseldiğini, vaka sayısının ise 10.827'ye ulaştığını duyurdu

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Tabloya göre, toplam test sayısı 76.981, toplam vaka sayısı 10.827, toplam vefat sayısı 168, toplam yoğun bakım hasta sayısı 725, toplam entübe hasta sayısı 523, toplam iyileşen hasta sayısı 162 oldu.

Bugünkü test sayısı 11.535, vaka sayısı 1.610, vefat sayısı ise 37 olarak kayıtlara geçti.