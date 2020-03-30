Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Son dakika koronavirüs | Can kaybı 168 oldu

Koronavirüs için tüm kurumlar önlemlerini artırırken, ölümcül virüsün yayılması hız kesmiyor. 1 mart tarihinden günümüze kadar 10 bin 827 vatandaşımızda virüse rastlandı

30 Mart 2020 Pazartesi 21:04
Son dakika koronavirüs | Can kaybı 168 oldu

Son dakika koronavirüs | Can kaybı 168 oldu



Dünya koronavirüsle yatıp, covid-19 ile uyanıyor. Ölümcül virüs ilk çıktığı günden bu akşam saatlerine kadar tüm dünyada 36 bin 281, ülkemizde ise 168 can aldı. Koronavirüs tüm dünyada 757 bin kişide görülürken, bu sayı ülkemizde bugün 10 bin'i geçti. Koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Koca, koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 168'e yükseldiğini, vaka sayısının ise 10.827'ye ulaştığını duyurdu

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Tabloya göre, toplam test sayısı 76.981, toplam vaka sayısı 10.827, toplam vefat sayısı 168, toplam yoğun bakım hasta sayısı 725, toplam entübe hasta sayısı 523, toplam iyileşen hasta sayısı 162 oldu.

Bugünkü test sayısı 11.535, vaka sayısı 1.610, vefat sayısı ise 37 olarak kayıtlara geçti.

Koronavirüs ile mücadelede Kızılay daha aktif rol alacak
Koronavirüs ile mücadelede Kızılay daha aktif rol alacak
Akciğer sertliği olanlar için koronovirüs bilgilendirmesi 
Akciğer sertliği olanlar için koronovirüs bilgilendirmesi 
Makyaj malzemelerinde ortak kullanıma son verin
Makyaj malzemelerinde ortak kullanıma son verin
İstanbul'da yeşil alanlar dezenfekte ediliyor
İstanbul'da yeşil alanlar dezenfekte ediliyor
Koronavirüs ile mücadelede Sabancı Holding'ten dezenfektan desteği
Koronavirüs ile mücadelede Sabancı Holding'ten dezenfektan desteği
Koronafobi ile baş etmenin püf noktaları!
Koronafobi ile baş etmenin püf noktaları!
Perakendecilerden çalışma saatlerine koronavirüs düzenlemesi
Perakendecilerden çalışma saatlerine koronavirüs düzenlemesi
İstanbul #Evdekaldı, sahiller ve yollar boşaldı
İstanbul #Evdekaldı, sahiller ve yollar boşaldı
Anahtar Kelimeler:
KoronaKoronavirüsCoronavirüsCOVID19Son Dakika KoronaHaberHaberler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs ile mücadelede Kızılay daha aktif rol alacak
Koronavirüs ile mücadelede Kızılay daha aktif rol alacak
İstanbul #Evdekaldı, sahiller ve yollar boşaldı
İstanbul #Evdekaldı, sahiller ve yollar boşaldı
Türkiye korona ile uğraşırken, sosyal medya trollerinin gündemi başka
Türkiye korona ile uğraşırken, sosyal medya trollerinin gündemi başka
Ambulansın önünü kesen magandalar tutuklandı
Ambulansın önünü kesen magandalar tutuklandı
20 polis memuru koronavirüse yakalandı
20 polis memuru koronavirüse yakalandı
Koronavirüs son dakika | Can kaybı sayımız 131 oldu
Koronavirüs son dakika | Can kaybı sayımız 131 oldu
Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu
Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu
Kızılay'ın yapamadığını İHH tek başına yapıyor
Kızılay'ın yapamadığını İHH tek başına yapıyor
Koronavirüs Türkiye son durum | 70 vatandaşımız iyileşti 
Koronavirüs Türkiye son durum | 70 vatandaşımız iyileşti 
Üvey oğlunu döverek katletti, koronavirüsten öldü dedi
Üvey oğlunu döverek katletti, koronavirüsten öldü dedi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim