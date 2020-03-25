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Son dakika Koronavirüs | Can kaybı sayımız 59

Türkiye'nin Koronavirüse karşı verdiği mücadele devam ederken, can kaybı sayımız 59'a çıktı.

25 Mart 2020 Çarşamba 23:37
Son dakika Koronavirüs | Can kaybı sayımız 59

Son dakika Koronavirüs | Can kaybı sayımız 59


Koronavirüs can almaya devam ediyor. Tüm dünyada ölü sayısı 20 bin 800'ü geçerken Türkiye'de 59 vatandaşımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 15 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.

Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde Ulusa Sesleniş Konuşması sırasında Türkiye genelinde 55 bin vatandaşımızın evinden takip edildiğini duyurmuştu.

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Son Güncelleme: 25.03.2020 23:59
Anahtar Kelimeler:
Can KaybıKorona
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