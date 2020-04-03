Son dakika koronavirüs | Can kaybımız 425 | #EvdekalTürkiye



Türkiye'nin koronavirüse karşı verdiğ imücadelede kayıpları artıyor. Lütfen evden dışarıya çıkmayın. Sosyal izolasyona önem verin, şehirler arası seyahatleri durdurun, sokak gezilerine ara verin. Temas, mesafe ve izolasyon bu üç kelimeyi hayatımızın merkezine yerleştirelim.

Son durumla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ölümcül virüsün bulaşma seyrini örnekler vererek yeniden anlattı. Koca yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için ilk kez video konferans yöntemiyle bir araya geldi.



Son derece sağlıklı olan bir kişi en az 30 kişiye virüs bulaştırmıştı

Taşıyıcıdan virüs kapan genç muhasebeci, hastanede 57 yaşındaki bir görevliye bulaştırdı. Genç muhasebeci ve görevli hayatını kaybetti. Virüs taşıyan virüsü bir iş arkadaşına bulaştırdı. Virüs taşıyan bu olayda virüsün ilk taşıyıcı kendisi gibi yayılıma kaynaklık edecek kişiye bulaştırdı. Bu örneği göz önünde bulundurmanızı ve her gün yeni tanılar konduğunu hatırlamanızı rica ediyorum. Dün itibarıyla 2 bin 46 kişide virüs tespit edilmişti.

Bu kadar kişi gözlem ve tedavi altına alınmadan önce de virüs taşıyordu. Çoğu toplum içindeydi. Şüpheli görünüp karantinaya alınmadan önce günlük işlerini sürdürüyorlardı.

18 bin 135 hastanın her birini virüs taşıyan yerine koyun. Bu kişilerin temas çevrelerin gözlem altına alındığını bir an için unutun. Yayılımın ne kadar kolay, hızlı olduğunu hatırlayın. Ortada bir gerçek var fakat bu umut kırıcı bir gerçek değil. Virüsün yayılım zincirini kıracak tedbir belli, temas içinde olmayacağız, araya mesafe koyacağız, kendimizi izole edeceğiz.

Büyüklerimizi uyarıyorum evden çıkmayın. Ailelerimizi uyarıyorum büyüklerimizi riskten koruyun. Gençlerimizi uyarıyorum virüsü taşıyıp taşımadığınızı bilemezsiniz. Geldiğimiz noktada alınması gereken yeni tedbirler var. Genç nüfusun hareketliliği virüsle mücadelemizde en zayıf noktalarımızdan biri. Bilim Kurulumuz salgının riskle seyrettiği yerlerde hareketliliği kısıtlayıcı daha sıkı tedbirleri tavsiye kararı aldı.

Cumhurbaşkanımız bu konudaki takdirlerini açıklayacaktır

Hastalığa karşı zafer elde etmenin yolu yayılmasını durdurmaktır. Temas ve sosyal hareketlilik azalmazsa başarıya ulaşamayız. Virüse bu gücü tanımayalım.

Burada son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı. 120 716 test yapıldı. 2 bin 786 pozitif vaka sayısı tespit ettik. Bugün kaybettiğimiz 69 kişi ile toplam can kaybımız.

425'e yükseldi. 484 hastamız ise iyileşerek taburcu edilmiştir.

En riskli iller İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Kocaeli...20 yaşından itibaren daha yoğun görüldüğü, 40 yaş üstünde teşhis konan vakaların daha çok olduğu, erkeklerin kadınlara göre görülme orıanın daha yüksek olduğunu söylemek istiyorum.

Hangi İlde Kaç Vaka Var?