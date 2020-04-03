Son dakika koronavirüs | Can kaybımız 425 | #EvdekalTürkiye
Türkiye'nin koronavirüse karşı verdiğ imücadelede kayıpları artıyor. Lütfen evden dışarıya çıkmayın. Sosyal izolasyona önem verin, şehirler arası seyahatleri durdurun, sokak gezilerine ara verin. Temas, mesafe ve izolasyon bu üç kelimeyi hayatımızın merkezine yerleştirelim.
Son durumla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ölümcül virüsün bulaşma seyrini örnekler vererek yeniden anlattı. Koca yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:
Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için ilk kez video konferans yöntemiyle bir araya geldi.
Son derece sağlıklı olan bir kişi en az 30 kişiye virüs bulaştırmıştı
Taşıyıcıdan virüs kapan genç muhasebeci, hastanede 57 yaşındaki bir görevliye bulaştırdı. Genç muhasebeci ve görevli hayatını kaybetti. Virüs taşıyan virüsü bir iş arkadaşına bulaştırdı. Virüs taşıyan bu olayda virüsün ilk taşıyıcı kendisi gibi yayılıma kaynaklık edecek kişiye bulaştırdı. Bu örneği göz önünde bulundurmanızı ve her gün yeni tanılar konduğunu hatırlamanızı rica ediyorum. Dün itibarıyla 2 bin 46 kişide virüs tespit edilmişti.
Bu kadar kişi gözlem ve tedavi altına alınmadan önce de virüs taşıyordu. Çoğu toplum içindeydi. Şüpheli görünüp karantinaya alınmadan önce günlük işlerini sürdürüyorlardı.
18 bin 135 hastanın her birini virüs taşıyan yerine koyun. Bu kişilerin temas çevrelerin gözlem altına alındığını bir an için unutun. Yayılımın ne kadar kolay, hızlı olduğunu hatırlayın. Ortada bir gerçek var fakat bu umut kırıcı bir gerçek değil. Virüsün yayılım zincirini kıracak tedbir belli, temas içinde olmayacağız, araya mesafe koyacağız, kendimizi izole edeceğiz.
Büyüklerimizi uyarıyorum evden çıkmayın. Ailelerimizi uyarıyorum büyüklerimizi riskten koruyun. Gençlerimizi uyarıyorum virüsü taşıyıp taşımadığınızı bilemezsiniz. Geldiğimiz noktada alınması gereken yeni tedbirler var. Genç nüfusun hareketliliği virüsle mücadelemizde en zayıf noktalarımızdan biri. Bilim Kurulumuz salgının riskle seyrettiği yerlerde hareketliliği kısıtlayıcı daha sıkı tedbirleri tavsiye kararı aldı.
Cumhurbaşkanımız bu konudaki takdirlerini açıklayacaktır
Hastalığa karşı zafer elde etmenin yolu yayılmasını durdurmaktır. Temas ve sosyal hareketlilik azalmazsa başarıya ulaşamayız. Virüse bu gücü tanımayalım.
Burada son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı. 120 716 test yapıldı. 2 bin 786 pozitif vaka sayısı tespit ettik. Bugün kaybettiğimiz 69 kişi ile toplam can kaybımız.
425'e yükseldi. 484 hastamız ise iyileşerek taburcu edilmiştir.
En riskli iller İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Kocaeli...20 yaşından itibaren daha yoğun görüldüğü, 40 yaş üstünde teşhis konan vakaların daha çok olduğu, erkeklerin kadınlara göre görülme orıanın daha yüksek olduğunu söylemek istiyorum.
Hangi İlde Kaç Vaka Var?
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İstanbul 8.852
- İzmir 853
- Ankara 712
- Konya 584
- Kocaeli 410
- Isparta 268
- Sakarya 207
- Adana 197
- Bursa 135
- Samsun 112
- Kırklareli 35
- Edirne 89
- Tekirdağ 101
- Yalova 46
- Çanakkale 24
- Balıkesir 87
- Bilecik 5
- Kütahya 5
- Eskişehir 83
- Düzce 21
- Bolu 6
- Bartın 8
- Zonguldak 112
- Karabük 10
- Kastamonu 13
- Çankırı 13
- Sinop 31
- Çorum 29
- Amasya 24
- Yozgat 13
- Kırıkkale 22
- Kırşehir 4
- Nevşehir 18
- Kayseri 109
- Aksaray 4
- Afyonkarahisar 11
- Uşak 38
- Manisa 65
- Isparta 268
- Konya 584
- Niğde 3
- Adana 197
- Karaman 12
- Mersin 9
- Antalya 95
- Muğla 43
- Aydın 12
- Denizli 81
- Osmaniye 31
- Gaziantep 37
- Kilis 16
- Hatay 22
- Şanlıurfa 33
- Kahramanmaraş 15
- Adıyaman 26
- Malatya 49
- Sivas 67
- Erzincan 17
- Tunceli 6
- Bingöl 8
- Muş 11
- Elazığ 9
- Diyarbakır 26
- Batman 2
- Mardin 34
- ŞNakkari 2
- Van 26
- Bitlis 22
- Siirt32
- Ağrı 29
- Erzurum 86
- Bayburt 18
- Giresun 61
- Ordu 73
- Trabzon 74
- Rize 88
- Artvin 15
- Ardahan 5
- Kars 25
- Iğdır 25