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Son dakika koronavirüs | Can kaybımız 812 oldu 

Koronavirüs salgınında bugün 256 vatandaşımız iyileşirken, yoğun bakımda tutulan covid-19 enfekteli 87 vatandaşımızın hayatını kaybettiği açıklandı.

08 Nisan 2020 Çarşamba 19:25
Son dakika koronavirüs | Can kaybımız 812 oldu 

Son dakika koronavirüs | Can kaybımız 812 oldu 


Türkiye, koronavirüs mücadelesinde en yüksek can kaybını bugün verdi. Koronavirüs nedeniyle bugün 87 vatandaşımız hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS'TE DÜN 76 VATANDAŞIMIZ CAN VERDİ


Koronavirüsle mücadele devam ederken, alınan tüm önlemlere rağmen can kayıplarının önüne geçilemiyor. Türkiye'nin koronavirüsten kaybettiği can sayısı 812'ye yükseldi. 
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs sebebiyle 87 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 812'ye ulaşırken, toplam vaka sayısı 38.226'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hastalarımızdan 264’ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım" dedi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Koca, "Hastalarımızdan 264’ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım." ifadelerini kullandı.


Tabloya göre, toplam test sayısı 247 bin 768, toplam vaka sayısı 38 bin 226, toplam vefat sayısı 812, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 492, toplam entübe hasta sayısı 995, toplam iyileşen hasta sayısı bin 846 oldu.

Bugünkü test sayısı 24 bin 900, vaka sayısı 4 bin 117, vefat sayısı 87, iyileşen sayısı ise 264 olarak kayıtlara geçti.
 

GÜN GÜN KORONAVİRÜS ENFEKTE SAYISI
11 Mart: 1
14 Mart: 6
17 Mart: 98

19 Mart: 359
23 Mart: 1529
27 Mart: 5698
29 Mart: 9217
31 Mart: 13.531
1 Nisan: 15.678
3 Nisan: 20.921
5 Nisan: 27.069
7 Nisan: 34.109
8 Nisan: 38.226 

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Son Güncelleme: 08.04.2020 20:29
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