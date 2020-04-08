Son dakika koronavirüs | Can kaybımız 812 oldu



Türkiye, koronavirüs mücadelesinde en yüksek can kaybını bugün verdi. Koronavirüs nedeniyle bugün 87 vatandaşımız hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS'TE DÜN 76 VATANDAŞIMIZ CAN VERDİ



Koronavirüsle mücadele devam ederken, alınan tüm önlemlere rağmen can kayıplarının önüne geçilemiyor. Türkiye'nin koronavirüsten kaybettiği can sayısı 812'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs sebebiyle 87 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 812'ye ulaşırken, toplam vaka sayısı 38.226'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hastalarımızdan 264’ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım" dedi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Koca, "Hastalarımızdan 264’ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım." ifadelerini kullandı.



Tabloya göre, toplam test sayısı 247 bin 768, toplam vaka sayısı 38 bin 226, toplam vefat sayısı 812, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 492, toplam entübe hasta sayısı 995, toplam iyileşen hasta sayısı bin 846 oldu.

Bugünkü test sayısı 24 bin 900, vaka sayısı 4 bin 117, vefat sayısı 87, iyileşen sayısı ise 264 olarak kayıtlara geçti.



GÜN GÜN KORONAVİRÜS ENFEKTE SAYISI

11 Mart: 1

14 Mart: 6

17 Mart: 98



19 Mart: 35923 Mart: 152927 Mart: 569829 Mart: 921731 Mart: 13.5311 Nisan: 15.6783 Nisan: 20.9215 Nisan: 27.0697 Nisan: 34.1098 Nisan: 38.226