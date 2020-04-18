Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Son dakika koronavirüs | Can kaybımız bin 890'a yükseldi

Koronavirüs 18 nisan raporu yayınlandı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 18 Nisan Cumartesi günü 121 vatandaşımız vefat etti.

18 Nisan 2020 Cumartesi 19:55
Son dakika koronavirüs | Can kaybımız bin 890'a yükseldi

Son dakika koronavirüs | Can kaybımız bin 890'a yükseldi


Covid-19 salgınına karşı verilen mücadele yoğunlaşırken, koronavirüs nedeniyle can veren vatandaşlarımızın sayısı bin 890'a yükseldi. 18 Nisan Cumartesi günü hayatını yitiren vatandaşların sayısı 121 olarak duyruldu.

Sağlık bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üstünden yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi;

Şifa bulan hasta sayımız 10.000'in üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.

Virüse karşı antidepresan kalkanı

Psikiyatrik tedaviler ihmal edilmemeli

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı herkesin sıkı önlemler aldığı ve bağışıklık sistemini güçlü tutmaya çalıştığı bir dönem yaşanıyor. Günlük hayatında antidepresan ilaçları kullanan insanların diğer insanlara göre bir nebze daha koruma kalkanı içinde yer aldığını belirten uzmanlar bu ilaçların doğrudan ya da dolaylı yolla bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söylüyor. Uzmanlar bu dönemde tedavinin yarım bırakılmaması gerektiğini vurguluyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Alper Evrensel, Koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgınında ruh sağlığının önemli olduğunu belirterek stres altında bağışıklık sisteminin zayıfladığını vurguladı.

Psikiyatrik şikayetleri nedeniyle tedavi gören ve antidepresan kullanan kişilerin bu nedenle kullanmayanlara oranla bağışıklık sistemlerinin daha az risk altında olduğunu söyledi. Dr. Alper Evrensel, bu dönemde tedavinin yarım bırakılmaması gerektiğini kaydetti.

Antidepresan tedavisi görenler salgın sürecinde daha şanslı

Psikiyatrik hastalığı olan kişilerin tedavi öncesinde kırılgan ve travmatize olduklarını belirten Dr. Alper Evrensel, antidepresan tedavisi gören kişilerin bu tedaviyi almamış olması halinde bağışıklık sisteminin risk altında olacağını kaydetti.

Dr. Alper Evrensel, “Antidepresan tedavisi almaya ihtiyaç duymuş kişinin hali hazırda içinde barındırdığı ruhsal durumu bir düşünelim. Bu kişi zaten tedavi öncesinde stres yükü artmış, kırılgan ve travmatize olmuş birisi. Eğer bu tedavi alınmamış olsaydı yaşanan bu süreçte bağışıklık sistemi sorununa yakalanma riski, daha yüksek oluyor. Dolayısıyla bu nedenle can kaybı yaşama oranı yükselecek. Dolayısıyla antidepresan ilaç kullanımının bu stresi azaltmak suretiyle o kişiyi bağışıklık açısından bu tarz enfeksiyonlara daha dayanıklı kıldığını baştan düşünmemiz gerekir. Yani doğrudan bir yolla bağışıklık sistemini yükseltiyor” diye konuştu.

Antidepresan ilaçlarının bağışıklık üzerinde olumlu etkileri var

Son 10 yılda yapılan araştırmalara göre antidepresan ilaçlarının bağışıklık sisteminin çalışması üzerinde lökositlerin, akyuvarların, sitokinlerin, interlökinlerin yani bağışıklık sistemini işleten mekanizmanın üzerine de olumlu yansımaları olduğu ortaya koyulduğunu kaydeden Dr. Alper Evrensel, şu açıklamada bulundu: “Depresyon, şizofreni, panik, bipolar gibi psikiyatrik hastalıkların doğrudan sinir hücrelerinin işlem bozukluğu, çalışma sistemi bozukluğundan türediğine dair bir kabul vardı. Son yıllarda “nöroenflamasyon hipotezi” diye bir başka hipotez ortaya çıktı. Bu hipoteze göre; bağışıklık sistemi hücrelerinin sinir sistemi hücrelerindeki olumsuz etkisi ve nöronlardaki iltihabi hadise nedeniyle bu hastalıkların ortaya çıktığı savunulmaktadır. Özetle antidepresan ilaçlar, doğrudan ve dolaylı yolla bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve bu ilaçları kullanan insanlar da diğer insanlara göre bir nebze daha koruma kalkanı içinde yer alıyorlar diyebiliriz” diye konuştu.

Koronafobi ve koronaya şeklinde yeni terimler ortaya çıktı

Yrd. Doç. Dr. Alper Evrensel, Covid-19 salgınıyla beraber ortaya çıkan kaygı ya da korku nedeniyle kendilerine başvuranların bulunduğunu belirterek “Bu durum koronafobi ya da koronoya şeklinde formal bir tıbbi terim olmasa bile informal bir şekilde bu terimlerin kullanılır olmasına yol açtı. Sadece bu sebepten kaynaklı korku, panik ataklar ve uyku sorunları yaşayan bir kitle de oluştu. Zaten virüs ya da hastalık kapma temalı bir rahatsızlığımız mevcuttu, takıntı hastalığı yani OKB başlığı altında bir hastalık vardı. Bu salgın öncesinde kapı kollarını tutmaktan kaçınan sürekli ellerini yıkayan, sokağa çıkmaktan kaçınan, sürekli bir hastalığı olduğunu düşünen yani “hastalık hastası” dediğimiz bir insan grubu vardı. O hastalara bu tablo çok tanıdık. Bir de gündelik yaşamda bu tarz hassasiyetleri olmayan kişileri de içine çeken bir salgın ortaya çıkınca dolaylı olarak bu koronafobi olarak tanımlayacağımız bir tablo ortaya çıktı” diye konuştu.

30 il için giriş ve çıkışlar 15 gün daha uzatıldı
30 il için giriş ve çıkışlar 15 gün daha uzatıldı
23 Nisan kutlamalarına Kadıköy Kaymakamlığı engel oldu
23 Nisan kutlamalarına Kadıköy Kaymakamlığı engel oldu
Salgın günlerinde TUSAŞ çalışanlarına motivasyon dopingi
Salgın günlerinde TUSAŞ çalışanlarına motivasyon dopingi
Türk bilim insanları tasarladı | COVID-19 Örnek Alma İstasyonu
Türk bilim insanları tasarladı | COVID-19 Örnek Alma İstasyonu
Koronavirüse pastilli savunma | Virüsün akciğere inmesine engel oluyor
Koronavirüse pastilli savunma | Virüsün akciğere inmesine engel oluyor
Maltepe’de 5 bin adet maskeye el konuldu
Maltepe’de 5 bin adet maskeye el konuldu
Koronavirüs 17 Nisan raporu | 126 can aldı, 1.542 vatandaş iyileşti
Koronavirüs 17 Nisan raporu | 126 can aldı, 1.542 vatandaş iyileşti
Sokağa çıkma yasağı bu gece başlıyor | #evdekal panik yok
Sokağa çıkma yasağı bu gece başlıyor | #evdekal panik yok
Son Güncelleme: 18.04.2020 20:41
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs18 Nisan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'a tepki yağıyor
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'a tepki yağıyor
23 Nisan kutlamalarına Kadıköy Kaymakamlığı engel oldu
23 Nisan kutlamalarına Kadıköy Kaymakamlığı engel oldu
İBB sokağa çıkma yasağında hizmetlerini durdurmadı
İBB sokağa çıkma yasağında hizmetlerini durdurmadı
Sokağa çıkma yasağı başladı, halk evlerine çekildi
Sokağa çıkma yasağı başladı, halk evlerine çekildi
Tarihçi ve gazeteci yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti
Tarihçi ve gazeteci yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti
Koronavirüs 17 Nisan raporu | 126 can aldı, 1.542 vatandaş iyileşti
Koronavirüs 17 Nisan raporu | 126 can aldı, 1.542 vatandaş iyileşti
Sokağa çıkma yasağı bu gece başlıyor | #evdekal panik yok
Sokağa çıkma yasağı bu gece başlıyor | #evdekal panik yok
Askeri birliklerde terhisler bir ay ertelendi
Askeri birliklerde terhisler bir ay ertelendi
Koronavirüs 16 Nisan sonuçları açıklandı | 125 vatandaşımız can verdi
Koronavirüs 16 Nisan sonuçları açıklandı | 125 vatandaşımız can verdi
İzzet Yıldızhan türküleriyle değil bu kez jestiyle gönülleri fethetti
İzzet Yıldızhan türküleriyle değil bu kez jestiyle gönülleri fethetti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim