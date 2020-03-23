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Son dakika koronavirüs | Covid-19'dan ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye çıktığını duyurdu.

23 Mart 2020 Pazartesi 23:21
Son dakika koronavirüs | Covid-19'dan ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi

Son dakika koronavirüs | Covid-19'dan ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi


Türkiye'de koronavirüs bulaşanların sayısı artarken, covid-19 yüzünden bugün 7 vatandaşımız daha hayatını kaybetti.

Koronavirüs taramasında pozitif çıkan vatandaş 1529'a çıktı.

 

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Son Güncelleme: 23.03.2020 23:34
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs
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