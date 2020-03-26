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Son Dakika Koronavirüs | Kabus giderek büyüyor, can kaybımız 75

Türkiye koronavirüs kabusuyla mücadale ederken, enfeksiyon kapan vatandaşlarımızın sayısı çığ gibi büyüyor. Son durumu Sağlık Bakanı Koca az önce açıkladı.

26 Mart 2020 Perşembe 22:42
Son Dakika Koronavirüs | Kabus giderek büyüyor, can kaybımız 75

Son Dakika Koronavirüs | Kabus giderek büyüyor, can kaybımız 75

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinde rakamlar korku veriyor. Can kaybı sayımız 75'e yükseldi. Lütfen evden çıkmayın.


Yetkililer, bilim insanları, bakanlar ve Cumhurbaşkanı ısrarla uyarıyor. Evden çıkmayın, evden çıkmayın, evden çıkmayın. Rakamlar sürekli artıyor. Dün 57 olan can kaybı sayımız bugün 75'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 saat içerisinde 1196 vakıanın teşhis edildiğini duyurdu. 


Tüm dünyada koronavirüs kabusu hızla yayılıyor. Dün 300 bini geçen koronovirüs enfeksiyonu bulaşan kişi sayısı bugün 521 bine ulaştı. Can kaybı sayısı gece saat 22.00 itibariyle 23 bin 610 olarak açıklandı. Türkiye'de ise tablo giderek ağırlaşıyor. 
Sağlık Bakanlığı'nın yurt genelinde sürdürdüğü uyarı ve önlem çalışmalarıyla birlikte devreye giren hızlı test kitleri ile bugün koronavirüslü hasta sayımız 3 bin 629'a ulaştı.

PANİK YOK, ÖNLEMLERE DEVAM

Son rakamların açıklanmasının ardından ekranlara gelen uzmanlar alınan önlemlere vatandaşların uymasını istedi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Altın "Panik yok, rakamlar doğal olarak artacak, önemli olan vatandaşların Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemlere uyması lazım. Kronik hastaları olan yaşlılarımızın hatta gençlerimizin alınan tedbirlere riayet etmesi önemli" dedi.


Ayrıntılar geliyor.

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Son Güncelleme: 26.03.2020 22:55
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsSon Dakika Korona
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