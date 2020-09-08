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Son dakika koronavirüs rakamları açıklandı 

Koronavirüs'ten can kayıpları sürüyor. Bugün covid-19 salgınında 52 vatandaşımız can verirken 1.761 vatandaşta virüse rastlandı.

08 Eylül 2020 Salı 19:41
Son dakika koronavirüs rakamları açıklandı 

Son dakika koronavirüs rakamları açıklandı 



Covid-19 pandemisinde Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yeni kuralları uygulamaya koyarken, 8 eylül tarihi verileri açıklandı. 
Türkiye’de son 24 saatte 110 bin 565 COVID-19 testi yapıldı, 1761 kişiye hastalık tanısı konuldu, 52 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 1093 kişi daha artarak, 253 bin 245 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, "Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır" ifadelerini kullandı.

PROF. DR. CEYHAN, 10 KAT FAZLA

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, pandeminin başından bu yana 15 yaş ve altı 12 çocuğun hayatını kaybettiğini belirterek, "Hastalanan grupta ağır ya da hafif, gençler ve çocuklar daha fazla bulunmaya başladı. Virüs bu yaş grubunda pozitif; ancak ağır seyretme olasılığı, yaşlılar ya da kronik hastalığı olanlar kadar yüksek değil" dedi

Yapılan çalışmalara göre toplumda bilinen vaka sayısının 10 kat daha fazla olduğunu söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Siz çok düzgün bir test politikası da izleseniz, çok fazla tarama da yapsanız bütün ülkelerdeki veriler, Türkiye'deki veriler de gösteriyor ki; toplumda gerçek rakam bizim bulduğumuzun 10 katı" dedi.


MASKE TAKMA ARTIK ZORUNLU

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun Tavsiye Kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine “Covid 19 Tedbirleri” konulu ek genelge gönderildi.
Genelgeye göre, ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takmak zorunlu olacak.

Gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin, hastalığın yayılım hızının artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle; dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısında 81 ili kapsayacak şu kararlar alındı:

Ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi.

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Son Güncelleme: 08.09.2020 20:00
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