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Son dakika koronavirüs | Test sayısı arttıkça kontrol kolaylaşıyor

Koronavirüs dünyada 108 bin insanı, Türkiye'de 1021 vatandaşımızı aramızdan aldı. Covid-19 virüsü test sayısı ise 307 bine ulaştı.

11 Nisan 2020 Cumartesi 22:12
Son dakika koronavirüs | Test sayısı arttıkça kontrol kolaylaşıyor

Son dakika koronavirüs | Test sayısı arttıkça kontrol kolaylaşıyor


Türkiye'nin koronavirüse karşı verdiği mücadele birinci ayını doldururken toplam vaka sayısı bu süre içerisinde 57 bine ulaştı. 11 Mart tarihinden covid-19 virüsü kaynaklı ölümün üzerinden geçen 1 aylık zaman diliminde koronavirüs enfekte edilen kişi sayısı 47 bine ulaştı. Toplam test yapılan vatandaşların sayısı ise 397 bin.  Toplam 2 bin 965 vatandaşımız iyileşerek evine dönerken, bugün taburcu edilen vatandaşlarımızın sayısı rekor düzeye ulaştı, 542 vatandaşımız iyileşti.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili olarak verdiği son bilgilere göre, bugün 98 vatandaşımız hayatını kaybetti.


Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi;

Hastalarımızdan 296’sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142’ye ulaştı. Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım.

Günlük test sayısında 30.000’i aştık. Laboratuvar sayımız 106’ya çıktı. Yoğun bakıma giren hasta oranımız düşmeye devam ediyor. İyileşme hızında başarı grafiğimizi koruyoruz. Veriler, önümüzdeki günlerde iyileşme hızında artış olacağını gösteriyor.

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