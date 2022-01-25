Son dakika | THY, İstanbul'dan tüm uçuşları durdurdu





Karakış Türkiye'de ulaşımı adeta felç etti. Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak tüm uçuşları durdurduğunu açıkladı.

THY'den yapılan son açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşların saat 24:00'e kadar durdurulduğu belirtildi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi açıklamasında "İstanbul Havalimanında pistleri ve operasyon alanlarını kardan temizlemek için yoğun çalışma devam etmektedir. Saat 13.00 den sonra Havalimanı uçuş faaliyetlerine başlayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı operasyonlarının bu gece 00:00'a kadar durdurulduğunu açıkladı.

Üstün'ün açıklaması şöyle:

İlgili otoriteler havalimanlarımızı ve ulaşım yollarını uçuşlarımıza yeniden hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00:00'a kadar durdurulmuştur.