Son dakika | THY, İstanbul'dan tüm uçuşları durdurdu
Karakış Türkiye'de ulaşımı adeta felç etti. Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak tüm uçuşları durdurduğunu açıkladı.
THY'den yapılan son açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşların saat 24:00'e kadar durdurulduğu belirtildi.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı operasyonlarının bu gece 00:00'a kadar durdurulduğunu açıkladı.
Üstün'ün açıklaması şöyle:
İlgili otoriteler havalimanlarımızı ve ulaşım yollarını uçuşlarımıza yeniden hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00:00'a kadar durdurulmuştur.