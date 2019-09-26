Son depremde 148 binada hasar var, 43 yaralı



Marmara Bölgesi'ni sallayan son Silivri depreminin ardından İstanbul ve çevresinde çok sayıda bina güvenlik nedeniyle mühürlendi. En az 148 bina hasar tesbiti için yetkililerin gelmesini bekliyor. İstanbul'da Silivri ilçesi açıklarında 13:59'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında kalp krizi geçiren bir kadın yaşamını yitirdi. 43 kişi de çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralıların tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde sürüyor



Son depremler, Silivri açıklarında 13:59'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında, kalp hastası olduğu ifade edilen 56 yaşındaki Meral Okur rahatsızlandı.

Kalp pili takılı olduğu öğrenilen Okur’un kriz geçirdiğini fark eden yakınları hemen 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi.

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İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE 43 KİŞİ YARALANDI

Depremde ayrıca 43 kişinin çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandığı açıklandı. Yaralıların tedavileri kentteki 8 hastanede devam ediyor.

Avcılar Devlet Hastanesi'nde 2, Beylikdüzü Devlet Hastanesi 2, Bezmialem Hastanesi'nde 9, Samatya Hastanesi'nde 15, Gop Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde 5, Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde 4, Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde 4, Ümraniye Devlet Hastanesi 2 kişi tedavi altında...