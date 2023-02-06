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Son depremler | ABD depremin büyüklüğünü 7.8 olarak ilan etti

Türkiye'nin tamamında hissedilen Pazarcık Depremi sonrası Türkiye uluslararası yardım çağrısı yaparken, ABD jeoloji kurumu depremin büyüklüğünü 7.8 olarak duyurdu

06 Şubat 2023 Pazartesi 09:44
Son depremler | ABD depremin büyüklüğünü 7.8 olarak ilan etti

Son depremler | ABD depremin büyüklüğünü 7.8 olarak ilan etti


Son dakika deprem; AFAD Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olarak merkez üssü olan 7.4 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'de 10 ilde ağır hasar ve can kaybına neden olurken, ABD Jeoloji Kurumu deprem şiddetinin 7.8 olduğunu ilan etti.

Türkiye bu sabah büyük bir felaketi yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremde 10 ilde çok sayıda bina yıkıldı. Tüm Türkiye'de, arama ve kurtarma için ekipler deprem fırtınasının yaşandığı illere doğru hareket etmeye başladı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 şiddetindeki depremde enkaz altında kalanlara yardım için İstanbul'dan da çok sayıda ekip bölgeye gönderiliyor.

Edinilen bilgilere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçe belediyelerin itfaiye ve arama kurtarma ekipleri olmak üzere çevre illerden gelen birçok ekip deprem bölgesine gidiyor.

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanan arama kurtarma ekipleri ilk olarak tarifeli seferlerle ile deprem bölgelerine sevkleri başladı.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Deprem hemen sonra AFAD'dayız. İstanbul'dan deprem bölgesine ilk etapta 80 AFAD görevlisi, 27 akredite belediye ve STK, 968 Arama Kurtarma gönüllüsü, 4 K9 köpeği, 2 TIR ve yardım malzemesi yola çıktı. Başımız sağ olsun.

Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "AFAD ile koordine şekilde 2 arama kurtarma aracı ve 200 İtfaiye personelimiz, 1 yemek tırı, Hamidiye Su ve Halk Ekmek tırları deprem bölgesine hareket etti. Toplam 260 personelimiz uçakla bölgeye hareket ediyor. Ayrıca soba, battaniye gibi ihtiyaç malzemeleri de yola çıkmıştır" dedi.

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