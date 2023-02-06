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Son depremler | AFAD | 6,6'dan büyük 17 artçı

Türkiye'yi sarsan deprem felaketinde can kayıpları artıyor. Mısır'dan Balkan ülkelerine uzanan geniş bir hatta hissedilen deprem sonrası 17 büyük artçı meydana geldi.

06 Şubat 2023 Pazartesi 08:34
Son depremler | AFAD | 6,6'dan büyük 17 artçı

Son depremler | AFAD | 6,6'dan büyük 17 artçı meydana geldi


Türkiye Kahramanmaraş depremi sonrası uluslararası yardım çağrısında bulunurken, bütün gücüyle depremin vurduğu şehirlerde kurtarma çalışmaları başladı. 


AFAD, Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen 7,4'lük depremde en büyüğü 6.6 büyüklüğünde olan 17 artçı sarsıntının meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir" denilerek şunlar kaydedildi:

"Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17’de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 17'artçı deprem meydana gelmiştir.

Deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin seviyesi 4. Seviye olarak ilan edilmiş olup illerimizde ve Başkanlık AFAD merkezinde tüm afet grupları toplanmıştır.

Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulmuştur.

Bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere; Kahramanmaraş’a Kayseri Valisi, Hatay’a Mersin Valisi, Gaziantep’e Mardin Valisi, Adıyaman’a Tunceli Valisi, Osmaniye’ye Bingöl Valisi ve Malatya’ya Sivas Valisi görevlendirilmiştir.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından bölgeye yönlendirilen ekipleri taşımak üzere 2 adet uçak görevlendirilmiştir.

Tüm il AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmiştir."

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Son Güncelleme: 06.02.2023 09:08
Anahtar Kelimeler:
DepremDepremler
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