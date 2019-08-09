Son depremler | Ege ve Akdeniz bölgeleri beşik gibi sallanıyor



Ege Bölgesi'nde deprem hareketliliği Akdeniz Bölgesi'nde hissedilirken İç Anadolu'nun güney batı kesiminde ilçeleri de diken üstünde tutuyor. Afyon, Isparta, Burdur, Antalya ve Konya'nın bazı ilçelerinde hissedilen depremin ardından vatandaşlar geceyi uykusuz geçirdi. Çardak, Bozkurt, Avdan'da artçı sarsıntılar daha yoğun hissediliyor.

İZMİR'DE BAŞLADI, DENİZLİ'DE PATLADI

İzmir'de dün sabah saatlerinde Seferihisar'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Denizli Bozkurt ilçesi bir dakika süren ve 6 büyüklüğündeki depremle adeta kabusu yaşadı. Çok sayıda evin hasar gördüğü üç eski evin yıkıldığı depremde can kaybı olmazken 86 vatandaş hafif şekilde yaralandı. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan verilere göre, merkez üssü Afyon olan 16 deprem meydana geldi. Denizli'de ise artçı sarsıntılar sabaha kadar devam etti.

Deprem bölgesinde incelemeler yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu vatandaşların tüm acil ihtiyaçlarının karşılanması için ekiplerin bölgeye kısa sürede intikal ettiğini belirterek "Çok şükür can kaybı yok. İlk yardım ekiplerimiz tüm birimleri ile ihtiyaç duyulan noktalara intikal etti" dedi.

UMKE ve AFAD ekiplerinin sabaha kadar nöbet tuttuğu Deniz'li hastanelerde tedavi gören sadece 3 kişinin bulunduğu bu vatandaşların da gün içinde taburcu edileceği bildirildi.

Dün saat 14.35'te merkez üssü Afyon'un Dazkırı ilçesi olan 2.8 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 3.6 ve 3.2 olan 16 deprem oldu.