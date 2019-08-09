Son depremler | Ege ve Akdeniz bölgeleri beşik gibi sallanıyor
Ege Bölgesi'nde deprem hareketliliği Akdeniz Bölgesi'nde hissedilirken İç Anadolu'nun güney batı kesiminde ilçeleri de diken üstünde tutuyor. Afyon, Isparta, Burdur, Antalya ve Konya'nın bazı ilçelerinde hissedilen depremin ardından vatandaşlar geceyi uykusuz geçirdi. Çardak, Bozkurt, Avdan'da artçı sarsıntılar daha yoğun hissediliyor.
İZMİR'DE BAŞLADI, DENİZLİ'DE PATLADI
İzmir'de dün sabah saatlerinde Seferihisar'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Denizli Bozkurt ilçesi bir dakika süren ve 6 büyüklüğündeki depremle adeta kabusu yaşadı. Çok sayıda evin hasar gördüğü üç eski evin yıkıldığı depremde can kaybı olmazken 86 vatandaş hafif şekilde yaralandı. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan verilere göre, merkez üssü Afyon olan 16 deprem meydana geldi. Denizli'de ise artçı sarsıntılar sabaha kadar devam etti.
Deprem bölgesinde incelemeler yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu vatandaşların tüm acil ihtiyaçlarının karşılanması için ekiplerin bölgeye kısa sürede intikal ettiğini belirterek "Çok şükür can kaybı yok. İlk yardım ekiplerimiz tüm birimleri ile ihtiyaç duyulan noktalara intikal etti" dedi.
UMKE ve AFAD ekiplerinin sabaha kadar nöbet tuttuğu Deniz'li hastanelerde tedavi gören sadece 3 kişinin bulunduğu bu vatandaşların da gün içinde taburcu edileceği bildirildi.
Dün saat 14.35'te merkez üssü Afyon'un Dazkırı ilçesi olan 2.8 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 3.6 ve 3.2 olan 16 deprem oldu.
TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.08.09 08:21:24 37.8242 29.7553 12.9 -.- 2.1 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.09 08:17:32 37.8622 29.7118 16.2 -.- 1.4 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.08.09 07:05:51 37.8522 29.7368 8.5 -.- 3.2 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.08.09 06:11:58 38.0402 26.8988 10.8 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.09 05:38:13 40.2292 25.2162 4.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.08.09 05:13:19 37.8150 29.6715 8.8 -.- 2.3 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.09 05:00:38 37.8387 29.6738 6.5 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.09 04:58:46 37.9967 26.9472 3.0 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.09 04:43:51 37.8237 29.7283 8.6 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.09 04:08:58 38.0643 26.9203 5.3 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.09 03:47:51 38.0577 26.9163 6.8 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.09 03:33:49 38.0308 26.9387 5.5 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.09 03:28:02 36.9648 27.5682 7.5 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.08.09 03:19:07 38.0113 26.9163 4.2 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.09 01:49:02 37.8715 29.6592 9.2 -.- 2.3 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.08.09 01:45:24 37.9983 26.9008 5.7 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.09 01:34:52 37.8743 29.7085 2.7 -.- 1.7 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.08.09 01:34:07 37.8550 29.6877 8.0 -.- 2.5 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.09 01:33:02 37.8493 29.7422 1.7 -.- 2.4 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.08.09 01:25:46 37.8267 29.7493 8.6 -.- 3.0 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.09 01:11:11 37.6697 29.9717 7.3 -.- 2.3 -.- CARDAK-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2019.08.09 01:04:53 37.8305 29.7377 7.2 -.- 2.3 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.09 01:03:09 37.8123 29.7607 7.9 -.- 1.7 -.- GEMIS-CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.09 01:02:54 39.5062 25.8612 7.8 -.- 2.1 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.09 01:02:14 37.6233 30.0365 12.8 -.- 1.8 -.- KUMLUCA-(BURDUR) İlksel
2019.08.09 00:51:56 37.8408 29.7002 6.5 -.- 2.7 -.- CARDAK (DENIZLI) REVIZE01
2019.08.09 00:34:26 38.1350 26.8572 8.9 -.- 1.9 -.- KAVAKDERE-SEFERIHISAR (IZMIR) İlksel
2019.08.09 00:16:37 38.0315 26.8910 7.9 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.09 00:13:22 38.0065 26.9120 5.8 -.- 3.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.09 00:11:50 37.7963 29.7200 6.2 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.09 00:10:54 37.8052 29.7120 9.8 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.08 23:54:57 37.8040 29.7437 19.0 -.- 1.7 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.08 23:50:13 37.8553 29.7375 7.5 -.- 3.6 3.6 DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.08.08 23:43:41 38.0390 26.8652 14.4 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.08 23:19:50 37.8395 29.7082 10.3 -.- 2.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.08 23:06:33 38.0732 26.9390 7.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.08 22:47:55 37.8063 29.6893 7.9 -.- 2.4 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.08 22:42:05 38.0552 26.9285 6.4 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.08 22:30:08 38.0433 26.9207 6.1 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.08 22:14:44 38.0480 26.9330 5.1 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.08 21:59:33 37.8527 29.7132 8.2 -.- 2.4 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.08 21:28:38 38.0553 26.9468 4.3 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.08 21:20:16 40.4288 37.1337 4.9 -.- 2.4 -.- MUTLUCA-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2019.08.08 21:07:05 37.8530 29.7558 15.4 -.- 1.8 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.08.08 20:37:30 37.8428 29.6962 7.9 -.- 2.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.08 20:05:58 38.0878 26.9652 2.1 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.08 19:57:34 37.7902 29.7453 5.9 -.- 2.1 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.08 19:51:22 38.0398 26.9293 5.3 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.08 19:49:49 37.8393 29.6993 7.6 -.- 2.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.08 19:38:31 38.0308 26.9232 5.9 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.08 19:30:34 38.0790 26.9593 3.7 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.08 19:11:51 37.8492 29.7023 13.6 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.08 18:44:42 37.8038 29.7548 13.4 -.- 2.5 -.- GEMIS-CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.08 18:43:38 34.7892 23.2633 19.0 -.- 3.5 3.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.08.08 18:28:09 37.8240 29.6905 13.8 -.- 1.5 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.08 18:26:14 38.0587 26.9240 5.6 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.08 18:25:02 37.8100 29.6810 5.4 -.- 1.8 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.08 18:21:42 37.8930 29.7327 13.5 -.- 1.9 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.08.08 18:03:44 37.9235 30.0318 6.2 -.- 2.9 -.- AKKOYUNLU-BASMAKCI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.08.08 17:57:51 37.8473 29.7080 2.9 -.- 2.8 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.08 17:43:33 37.8190 29.7820 8.7 -.- 2.3 -.- GEMIS-CARDAK (DENIZLI) REVIZE01
2019.08.08 17:28:46 37.8615 29.6345 17.0 -.- 2.1 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.08.08 17:24:41 37.8275 29.7123 6.6 -.- 3.5 3.4 CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.08 17:12:11 37.7955 29.6853 5.0 -.- 2.2 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.08 17:07:31 37.8473 29.7420 5.0 -.- 2.8 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.08.08 16:38:52 37.8787 29.6198 7.3 -.- 3.1 3.1 TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.08.08 16:31:38 37.8465 29.7258 9.8 -.- 2.5 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.08.08 16:30:47 37.8817 29.6818 7.6 -.- 2.5 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.08.08 16:27:30 37.8522 29.7132 5.0 -.- 2.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.08 16:18:21 37.8450 29.6938 7.4 -.- 2.4 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.08 16:15:07 37.8077 29.6613 7.9 -.- 2.5 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.08 16:09:43 37.8610 29.7177 9.7 -.- 2.7 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.08.08 15:19:12 36.9180 28.3608 6.7 -.- 2.7 -.- BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2019.08.08 15:11:02 37.8725 29.6697 11.4 -.- 2.2 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.08.08 15:09:13 37.8048 29.7573 7.4 -.- 1.4 -.- GEMIS-CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.08 15:04:25 37.8973 29.7237 9.1 -.- 2.2 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.08.08 14:53:15 37.9085 29.6880 5.1 -.- 1.7 -.- IDRIS-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.08.08 14:51:42 37.8472 29.6858 5.8 -.- 2.8 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.08 14:48:26 37.8062 29.7963 5.3 -.- 1.8 -.- GEMIS-CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.08 14:48:09 38.2175 29.9760 10.4 -.- 2.1 -.- CETINLER-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2019.08.08 14:47:35 37.8420 29.7313 5.0 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.08 14:46:42 37.8598 29.7153 12.0 -.- 1.7 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.08.08 14:45:46 37.8398 29.7327 10.2 -.- 2.3 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.08 14:43:49 37.8300 29.6713 5.0 -.- 2.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.08 14:39:43 37.8467 29.9805 9.1 -.- 1.6 -.- YASSIOREN-BASMAKCI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.08.08 14:38:58 37.8265 29.6727 7.8 -.- 2.3 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.08 14:38:16 37.8610 29.7288 8.8 -.- 2.8 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.08.08 14:35:23 37.8835 29.7383 8.5 -.- 2.8 2.6 DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.08.08 14:33:41 37.8530 29.6873 10.9 -.- 3.5 3.8 CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.08 14:30:31 37.8485 29.6645 3.1 -.- 3.3 3.2 CARDAK (DENIZLI) REVIZE01 (2019.08.08 14:30:31)
2019.08.08 14:25:29 37.9210 29.6012 8.0 -.- 5.7 5.6 MECIDIYE-BOZKURT (DENIZLI) REVIZE01 (2019.08.08 14:25:30)
2019.08.08 14:19:35 37.8910 29.5350 4.3 -.- 4.1 4.1 BAKLANKUYUCAK-BOZKURT (DENIZLI) REVIZE