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Son depremler | Ege ve Akdeniz bölgeleri beşik gibi sallanıyor

Afyon'da dün meydana gelen depremlerin artçı sarsıntıları devam ediyor. Sabaha kadar devam eden küçük sarsıntılar vatandaşları uykusuz bıraktı.

Son depremler | Ege ve Akdeniz bölgeleri beşik gibi sallanıyor

Afyon'da dün meydana gelen depremlerin artçı sarsıntıları devam ediyor. Sabaha kadar devam eden küçük sarsıntılar vatandaşları uykusuz bıraktı.

09 Ağustos 2019 Cuma 09:32
Son depremler | Ege ve Akdeniz bölgeleri beşik gibi sallanıyor

Son depremler | Ege ve Akdeniz bölgeleri beşik gibi sallanıyor


Ege Bölgesi'nde deprem hareketliliği Akdeniz Bölgesi'nde hissedilirken İç Anadolu'nun güney batı kesiminde ilçeleri de diken üstünde tutuyor. Afyon, Isparta, Burdur, Antalya ve Konya'nın bazı ilçelerinde hissedilen depremin ardından vatandaşlar geceyi uykusuz geçirdi. Çardak, Bozkurt, Avdan'da artçı sarsıntılar daha yoğun hissediliyor.

İZMİR'DE BAŞLADI, DENİZLİ'DE PATLADI

İzmir'de dün sabah saatlerinde Seferihisar'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Denizli Bozkurt ilçesi bir dakika süren ve 6 büyüklüğündeki depremle adeta kabusu yaşadı. Çok sayıda evin hasar gördüğü üç eski evin yıkıldığı depremde can kaybı olmazken 86 vatandaş hafif şekilde yaralandı. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan verilere göre, merkez üssü Afyon olan 16 deprem meydana geldi. Denizli'de ise artçı sarsıntılar sabaha kadar devam etti. 

Deprem bölgesinde incelemeler yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu vatandaşların tüm acil ihtiyaçlarının karşılanması için ekiplerin bölgeye kısa sürede intikal ettiğini belirterek "Çok şükür can kaybı yok. İlk yardım ekiplerimiz tüm birimleri ile ihtiyaç duyulan noktalara intikal etti" dedi. 
UMKE ve AFAD ekiplerinin sabaha kadar nöbet tuttuğu Deniz'li hastanelerde tedavi gören sadece 3 kişinin bulunduğu bu vatandaşların da gün içinde taburcu edileceği bildirildi. 

Dün saat 14.35'te merkez üssü Afyon'un Dazkırı ilçesi olan 2.8 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 3.6 ve 3.2 olan 16 deprem oldu. 

TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.08.09 08:21:24  37.8242   29.7553       12.9      -.-  2.1  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.08.09 08:17:32  37.8622   29.7118       16.2      -.-  1.4  -.-   DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)                İlksel
2019.08.09 07:05:51  37.8522   29.7368        8.5      -.-  3.2  -.-   DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)                İlksel
2019.08.09 06:11:58  38.0402   26.8988       10.8      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.08.09 05:38:13  40.2292   25.2162        4.6      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.08.09 05:13:19  37.8150   29.6715        8.8      -.-  2.3  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.08.09 05:00:38  37.8387   29.6738        6.5      -.-  1.9  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.08.09 04:58:46  37.9967   26.9472        3.0      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.08.09 04:43:51  37.8237   29.7283        8.6      -.-  1.6  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.08.09 04:08:58  38.0643   26.9203        5.3      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.08.09 03:47:51  38.0577   26.9163        6.8      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.08.09 03:33:49  38.0308   26.9387        5.5      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.08.09 03:28:02  36.9648   27.5682        7.5      -.-  1.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2019.08.09 03:19:07  38.0113   26.9163        4.2      -.-  2.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.08.09 01:49:02  37.8715   29.6592        9.2      -.-  2.3  -.-   AVDAN-BOZKURT (DENIZLI)                           İlksel
2019.08.09 01:45:24  37.9983   26.9008        5.7      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.08.09 01:34:52  37.8743   29.7085        2.7      -.-  1.7  -.-   DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)                İlksel
2019.08.09 01:34:07  37.8550   29.6877        8.0      -.-  2.5  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.08.09 01:33:02  37.8493   29.7422        1.7      -.-  2.4  -.-   DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)                İlksel
2019.08.09 01:25:46  37.8267   29.7493        8.6      -.-  3.0  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.08.09 01:11:11  37.6697   29.9717        7.3      -.-  2.3  -.-   CARDAK-YESILOVA (BURDUR)                          İlksel
2019.08.09 01:04:53  37.8305   29.7377        7.2      -.-  2.3  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.08.09 01:03:09  37.8123   29.7607        7.9      -.-  1.7  -.-   GEMIS-CARDAK (DENIZLI)                            İlksel
2019.08.09 01:02:54  39.5062   25.8612        7.8      -.-  2.1  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel
2019.08.09 01:02:14  37.6233   30.0365       12.8      -.-  1.8  -.-   KUMLUCA-(BURDUR)                                  İlksel
2019.08.09 00:51:56  37.8408   29.7002        6.5      -.-  2.7  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  REVIZE01   
2019.08.09 00:34:26  38.1350   26.8572        8.9      -.-  1.9  -.-   KAVAKDERE-SEFERIHISAR (IZMIR)                     İlksel
2019.08.09 00:16:37  38.0315   26.8910        7.9      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.08.09 00:13:22  38.0065   26.9120        5.8      -.-  3.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.08.09 00:11:50  37.7963   29.7200        6.2      -.-  1.9  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.08.09 00:10:54  37.8052   29.7120        9.8      -.-  1.6  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.08.08 23:54:57  37.8040   29.7437       19.0      -.-  1.7  -.-   CALTI-CARDAK (DENIZLI)                            İlksel
2019.08.08 23:50:13  37.8553   29.7375        7.5      -.-  3.6  3.6   DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)                İlksel
2019.08.08 23:43:41  38.0390   26.8652       14.4      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.08.08 23:19:50  37.8395   29.7082       10.3      -.-  2.9  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.08.08 23:06:33  38.0732   26.9390        7.1      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.08.08 22:47:55  37.8063   29.6893        7.9      -.-  2.4  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.08.08 22:42:05  38.0552   26.9285        6.4      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.08.08 22:30:08  38.0433   26.9207        6.1      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.08.08 22:14:44  38.0480   26.9330        5.1      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.08.08 21:59:33  37.8527   29.7132        8.2      -.-  2.4  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.08.08 21:28:38  38.0553   26.9468        4.3      -.-  2.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.08.08 21:20:16  40.4288   37.1337        4.9      -.-  2.4  -.-   MUTLUCA-NIKSAR (TOKAT)                            İlksel
2019.08.08 21:07:05  37.8530   29.7558       15.4      -.-  1.8  -.-   DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)                İlksel
2019.08.08 20:37:30  37.8428   29.6962        7.9      -.-  2.9  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.08.08 20:05:58  38.0878   26.9652        2.1      -.-  2.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.08.08 19:57:34  37.7902   29.7453        5.9      -.-  2.1  -.-   CALTI-CARDAK (DENIZLI)                            İlksel
2019.08.08 19:51:22  38.0398   26.9293        5.3      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.08.08 19:49:49  37.8393   29.6993        7.6      -.-  2.7  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.08.08 19:38:31  38.0308   26.9232        5.9      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.08.08 19:30:34  38.0790   26.9593        3.7      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.08.08 19:11:51  37.8492   29.7023       13.6      -.-  1.9  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.08.08 18:44:42  37.8038   29.7548       13.4      -.-  2.5  -.-   GEMIS-CARDAK (DENIZLI)                            İlksel
2019.08.08 18:43:38  34.7892   23.2633       19.0      -.-  3.5  3.5   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2019.08.08 18:28:09  37.8240   29.6905       13.8      -.-  1.5  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.08.08 18:26:14  38.0587   26.9240        5.6      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.08.08 18:25:02  37.8100   29.6810        5.4      -.-  1.8  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.08.08 18:21:42  37.8930   29.7327       13.5      -.-  1.9  -.-   DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)                İlksel
2019.08.08 18:03:44  37.9235   30.0318        6.2      -.-  2.9  -.-   AKKOYUNLU-BASMAKCI (AFYONKARAHISAR)               İlksel
2019.08.08 17:57:51  37.8473   29.7080        2.9      -.-  2.8  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.08.08 17:43:33  37.8190   29.7820        8.7      -.-  2.3  -.-   GEMIS-CARDAK (DENIZLI)                            REVIZE01  
2019.08.08 17:28:46  37.8615   29.6345       17.0      -.-  2.1  -.-   TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI)                         İlksel
2019.08.08 17:24:41  37.8275   29.7123        6.6      -.-  3.5  3.4   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.08.08 17:12:11  37.7955   29.6853        5.0      -.-  2.2  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.08.08 17:07:31  37.8473   29.7420        5.0      -.-  2.8  -.-   DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)                İlksel
2019.08.08 16:38:52  37.8787   29.6198        7.3      -.-  3.1  3.1   TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI)                         İlksel
2019.08.08 16:31:38  37.8465   29.7258        9.8      -.-  2.5  -.-   DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)                İlksel
2019.08.08 16:30:47  37.8817   29.6818        7.6      -.-  2.5  -.-   AVDAN-BOZKURT (DENIZLI)                           İlksel
2019.08.08 16:27:30  37.8522   29.7132        5.0      -.-  2.6  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.08.08 16:18:21  37.8450   29.6938        7.4      -.-  2.4  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.08.08 16:15:07  37.8077   29.6613        7.9      -.-  2.5  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.08.08 16:09:43  37.8610   29.7177        9.7      -.-  2.7  -.-   DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)                İlksel
2019.08.08 15:19:12  36.9180   28.3608        6.7      -.-  2.7  -.-   BELDIBI-MARMARIS (MUGLA)                          İlksel
2019.08.08 15:11:02  37.8725   29.6697       11.4      -.-  2.2  -.-   AVDAN-BOZKURT (DENIZLI)                           İlksel
2019.08.08 15:09:13  37.8048   29.7573        7.4      -.-  1.4  -.-   GEMIS-CARDAK (DENIZLI)                            İlksel
2019.08.08 15:04:25  37.8973   29.7237        9.1      -.-  2.2  -.-   DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)                İlksel
2019.08.08 14:53:15  37.9085   29.6880        5.1      -.-  1.7  -.-   IDRIS-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)                    İlksel
2019.08.08 14:51:42  37.8472   29.6858        5.8      -.-  2.8  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.08.08 14:48:26  37.8062   29.7963        5.3      -.-  1.8  -.-   GEMIS-CARDAK (DENIZLI)                            İlksel
2019.08.08 14:48:09  38.2175   29.9760       10.4      -.-  2.1  -.-   CETINLER-CIVRIL (DENIZLI)                         İlksel
2019.08.08 14:47:35  37.8420   29.7313        5.0      -.-  1.6  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.08.08 14:46:42  37.8598   29.7153       12.0      -.-  1.7  -.-   DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)                İlksel
2019.08.08 14:45:46  37.8398   29.7327       10.2      -.-  2.3  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.08.08 14:43:49  37.8300   29.6713        5.0      -.-  2.6  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.08.08 14:39:43  37.8467   29.9805        9.1      -.-  1.6  -.-   YASSIOREN-BASMAKCI (AFYONKARAHISAR)               İlksel
2019.08.08 14:38:58  37.8265   29.6727        7.8      -.-  2.3  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.08.08 14:38:16  37.8610   29.7288        8.8      -.-  2.8  -.-   DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)                İlksel
2019.08.08 14:35:23  37.8835   29.7383        8.5      -.-  2.8  2.6   DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)                İlksel
2019.08.08 14:33:41  37.8530   29.6873       10.9      -.-  3.5  3.8   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.08.08 14:30:31  37.8485   29.6645        3.1      -.-  3.3  3.2   CARDAK (DENIZLI)                                  REVIZE01   (2019.08.08 14:30:31)
2019.08.08 14:25:29  37.9210   29.6012        8.0      -.-  5.7  5.6   MECIDIYE-BOZKURT (DENIZLI)                        REVIZE01   (2019.08.08 14:25:30)
2019.08.08 14:19:35  37.8910   29.5350        4.3      -.-  4.1  4.1   BAKLANKUYUCAK-BOZKURT (DENIZLI)                   REVIZE
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