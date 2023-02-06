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Son depremler | Gaziantep'te 531 bina yıkıldı

Mısır, İran, Irak, Suriye ve Lübnan'da yıkıma neden olan Kahramanmaraş Pazarcık depremi Gaziantep'de 531 binanın yerle bir olduğu açıklandı.

06 Şubat 2023 Pazartesi 08:53
Son depremler | Gaziantep'te 531 bina yıkıldı


Son deprem | Gaziantep'te 531 bina yıkıldı


Türkiye'yi vuran deprem felaketinde arama kurtarma çalışmaları AFAD koordinasyonunda devam ederken, hasar belirleme çalışmaları da devam ediyor. Büyük deprem Kahramanmaraş dahil 10 ilde yıkıma sebep oldu. Gaziantep Valisi Davut Gül, "Depremin ardından ilk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

Öte yandan AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre 04.26'da Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde ve saat 04.36'da Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6,5 büyüklüğündeki deprem, 9,77 kilometre derinlikte oldu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, deprem sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Gül, "Deprem ilimizde de şiddetli hissedilmiştir. Lütfen panik yapmadan dışarıda bekleyelim. Araçlarla yola çıkmayalım. Ana yolları boş bırakalım. Telefonları meşgul etmeyelim. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı

Vali Gül bir sonraki açıklamasında da, arama kurtarma ve yardım çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, "İlk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu. Önümüzdeki saatlerde daha net bilgiler paylaşılacaktır" dedi.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................

.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.02.06 07:42:57  37.3078   36.8900        8.1      -.-  3.6  -.-   BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel
2023.02.06 07:39:45  37.8840   37.6453        8.5      -.-  4.5  -.-   MEYDANKOY-GOLBASI (ADIYAMAN)                      İlksel
2023.02.06 07:31:01  37.2230   36.8178       21.5      -.-  4.2  -.-   MESTHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel
2023.02.06 07:24:32  40.1988   27.7030       13.1      -.-  4.1  -.-   ALAETTINKOY-GONEN (BALIKESIR)                     İlksel
2023.02.06 07:18:45  38.2092   38.5150        6.5      -.-  5.1  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                              İlksel
2023.02.06 07:16:49  37.4957   37.1835        5.7      -.-  4.6  -.-   SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.06 07:04:25  38.0348   37.3172       21.8      -.-  4.5  -.-   BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                      İlksel
2023.02.06 07:01:15  37.2362   36.8435       17.1      -.-  4.0  -.-   KIRISKAL-NURDAGI (GAZIANTEP)                      İlksel
2023.02.06 06:58:18  36.4770   36.3637       16.5      -.-  4.3  -.-   RESATLI-KIRIKHAN (HATAY)                          İlksel
2023.02.06 06:54:00  37.6995   37.0892       16.2      -.-  4.1  -.-   BAHCELI-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2023.02.06 06:52:44  37.6772   36.5540        5.5      -.-  3.8  -.-   CINARPINAR-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel
2023.02.06 06:49:27  37.3440   36.9440        5.6      -.-  3.7  -.-   COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.02.06 06:48:43  37.3647   36.9802        6.0      -.-  3.8  -.-   OZBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.06 06:45:47  38.3225   38.6932        7.7      -.-  4.9  -.-   KAMISTAS-(MALATYA)                                İlksel
2023.02.06 06:41:27  37.3830   37.1363        7.3      -.-  4.1  -.-   NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.06 06:32:52  37.3413   36.8440        8.9      -.-  3.9  -.-   CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.06 06:30:29  40.7313   29.0987        2.2      -.-  2.3  -.-   CINARCIK (YALOVA)                                 İlksel
2023.02.06 06:25:10  37.0937   36.5767        3.5      -.-  4.0  -.-   SARAYOVA-HASANBEYLI (OSMANIYE)                    İlksel
2023.02.06 06:18:45  39.3437   41.0718        4.4      -.-  2.8  -.-   YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL)                        İlksel
2023.02.06 06:12:12  37.4090   37.3243       14.2      -.-  4.0  -.-   UFACIKLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.06 05:55:08  37.3437   37.0497        4.5      -.-  4.7  -.-   EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.06 05:50:41  37.2118   36.9197        5.2      -.-  3.6  -.-   NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP)                       İlksel
2023.02.06 05:48:23  36.1077   36.1792       18.6      -.-  4.2  -.-   SOFULAR-(HATAY)                                   İlksel
2023.02.06 05:43:46  36.6810   36.4327        7.9      -.-  4.2  -.-   DEMREK-HASSA (HATAY)                              İlksel
2023.02.06 05:38:02  37.6458   37.3163        7.1      -.-  3.7  -.-   BOLUKDAMLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)         İlksel
2023.02.06 05:36:55  37.4593   36.9020       10.9      -.-  3.2  -.-   CAKALLIHASANAGA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)          İlksel
2023.02.06 05:34:19  37.6032   37.2467       17.4      -.-  4.4  -.-   KAZANLIPINAR-(KAHRAMANMARAS)                      İlksel
2023.02.06 05:31:17  36.7273   36.9037       12.2      -.-  4.8  -.-   TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI                      İlksel
2023.02.06 05:28:46  37.4860   36.9223        4.9      -.-  3.7  -.-   SEREFOGLU-(KAHRAMANMARAS)                         İlksel
2023.02.06 05:26:32  38.0800   38.2388        5.5      -.-  4.3  -.-   GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel
2023.02.06 05:23:13  37.1628   36.9292        5.0      -.-  5.4  -.-   SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel
2023.02.06 05:21:19  37.5202   37.0940        1.8      -.-  4.6  -.-   ELMALAR-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2023.02.06 05:17:37  36.8367   36.7980        9.8      -.-  4.9  -.-   GULBABA-(KILIS)                                   İlksel
2023.02.06 05:06:23  37.8892   37.9855        6.6      -.-  4.8  -.-   ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2023.02.06 05:03:35  37.8602   37.8113        5.0      -.-  5.5  -.-   CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN)                        İlksel
2023.02.06 05:01:44  37.2988   37.0045       12.6      -.-  4.7  -.-   CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)             İlksel
2023.02.06 04:59:57  38.5983   39.4222        8.4      -.-  4.0  -.-   YENIKAPI-(ELAZIG)                                 İlksel
2023.02.06 04:58:22  36.8588   36.7102        8.5      -.-  5.2  -.-   KAZIKLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                      İlksel
2023.02.06 04:51:44  37.5143   37.1980        5.0      -.-  5.1  -.-   SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.06 04:47:42  38.5642   40.5523        2.5      -.-  4.3  -.-   ORTULU-LICE (DIYARBAKIR)                          İlksel
2023.02.06 04:36:26  36.8932   36.7413        5.0      -.-  5.6  -.-   YESEMEK-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                      İlksel
2023.02.06 04:28:17  37.1292   36.8150        5.7      -.-  6.6  -.-   DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel
2023.02.06 04:26:48  37.2008   36.9572        5.0      -.-  5.5  -.-   SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                    İlksel
2023.02.06 04:23:15  37.0780   36.7307        8.8      -.-  4.7  -.-   ELBISTANHUYUGU-ISLAHIYE (GAZIANTEP)               İlksel
2023.02.06 04:17:31  37.1123   37.1195        5.0      -.-  7.4  7.7   SOFALACA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                   REVIZE02   (2023.02.06 04:17:31)
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Anahtar Kelimeler:
DepremDepremler
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