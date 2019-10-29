Sondaj kuyusundan saniyede 100 litre sıcak su fışkırdı



Elektrik üretimi ve sıcak su ihtiyacı için yürütülen sondaj çalışmalarında beklenen haber 1250 metre derinlikten geldi. 100 derece sıcaklıkta jeotermal su yer yüzüne saniyede 100 litrelik güçle fışkırdı.

Aksaray’ın Aratol Mahallesi’nde 1154 hektar alanda ruhsatlı olarak sondaj yapan bir firma 1200 metre derinlikte saniyede 100 litre akış sağlayan ve 100 derecelik termal suya ulaştı. Bölgede seracılık, otel işletmesi ve elektrik üretimi için jeotermal kompleksi oluşturulması bekleniyor.



Aksaray yeni bir yatırıma hazırlanıyor. Aratol sınırları içerisinde 1154 hektar alanda yapılan arama ve tarama faaliyetleri sonuçlanıyor. Özel İdare tarafından yapılan çalışmalar netice verdi. Yapılan resmi işlemlerin ardından bölgede sondaj yapan bir firma 1200 metre derinlikte saniyede 100 litre ve 100 derece sıcaklıkta olan termal suya ulaştı. Suyun bölgede önemli tesisleri içerisinde barındıracak termal bir komplekse dönüşmesi için çalışma başlatıldı. Termal otel başta olmak üzere, seracılık ve elektrik enerjisi üretim tesisleri için geniş bir alanda jeotermal kompleksi oluşturulması planlanırken ciddi bir yatırım olarak bakılan yeni çalışmalarla ilgili, önümüzdeki günlerde resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.