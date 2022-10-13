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Sosyal Medya'da AKP muhaliflerine göz dağı yasası

Türk Ceza Kanunu'na ‘dezenformasyon suçu’ ekleyen düzenleme Meclis’ten geçti. Yasa hazırlığına Sosyal Medya'dan tepkiler çığ gibi büyüdü

13 Ekim 2022 Perşembe 23:07
Sosyal Medya'da AKP muhaliflerine göz dağı yasası


Sosyal Medya'da AKP muhaliflerine göz dağı yasası


Suudi Arabistan gibi ortadoğu ülkelerinde yoğun olarak kullanılan sansür yasası TBMM'de kabul edildi. “Sansür Yasası” teklifinin; bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasını öngören, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunu düzenleyen ve en kritik maddesi olan 29. madde, TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi. Sansür Yasası'nın tartışmalı maddesinin Meclis'ten geçmesine ise tepkiler çığ gibi büyüdü.


AKP ve MHP’nin hazırladığı  ‘dezenformasyonla mücadele yasası’ adı verileni kamuoyunda ise ‘Sansür Yasası’ olarak adlandırdığı kanun teklifinin görüşmelerinde ‘yanıltıcı bilgi’ olarak tanımlanan herhangi bir şeyi ‘alenen yayan kişinin’ bir yıldan üç yıla kadar hapisle cezalandırılmasını öngören madde Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.


Düzenleme ile Türk Ceza Yasası'na (TCK) "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu eklendi, "endişe, korku veya panik yaratma, ülkenin iç ve dış güvenliğini kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya" yönelik yayın yapanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Sansür Yasası’nın en kritik maddesi olan 29. madde Meclis’te kabul edilmesine tepkiler çığ gibi büyüdü. Birçok gazeteci ve muhalefet partisine mensup siyasetçi, sosyal medya hesaplarından, TCK’ye ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçu ekleyen ve bu suçu işleyenlere 1 ila 3 yıl ceza verilecek olan yasaya çok sert tepki gösterdi.

"GELECEK KUŞAKLAR SİZİ UTANÇLA ANIMSAYACAK!"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "AKP-MHP ittifakı, İstibdat döneminde bile görülmemiş Sansür maddelerini el birliğiyle Meclis'ten geçiriyor. Bizim sansürden, baskıdan korkumuz yok; onurlu basın mensuplarının, vatandaşın da yok! Gerçekleri gizleyemeyeceksiniz, gelecek kuşaklar sizi utançla anımsayacak!" sözleriyle tepki gösterdi.


"ANTİDEMOKRATİK DÜZENLEMELERE KARŞI MÜCADELEMİZ SÜRECEK!"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "#Sansüryasasında ısrarla karşı çıktığımız gazetecilere, milyonlarca yurttaşa sosyal medya paylaşımlarından bir yıldan üç yıla hapis cezası öngören 29. Maddesi AKP/MHP oylarıyla geçti. Antidemokratik düzenlemelere karşı mücadelemiz sürecek! Yasayı Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz!" ifadelerine yer verdi.

"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ, KAHROLSUN İSTİBDAT"

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "Anayasa’ya aykırı, ifade özgürlüğüne darbe vuracak Sansür Yasası’nın 29. Maddesi de genel kurulda kabul edildi. Demokratik bütün haklarımızı kullanacak, Anayasa Mahkemesine başvuracağız. Susturamayacaklar! Mücadeleye devam edeceğiz. Kahrolsun istibdat #SansürYasasınaHayır" sözleriyle tepki gösterdi.


CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, "Sansür Yasa Teklifi düşünce suçu ihdas ediyor. Demokratik toplumu baskılayan yasa teklifine ilişkin Venedik Komisyonu’nun açıkladığı acil raporda, teklifin AiHS’e açıkça aykırı olduğu belirtilmiştir" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaSansür
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