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Sosyal medyada sahte fotoğrafla evlilik tuzağı

Kendini işadamı, galereci olarak tanıtan, profil fotoğrafına ise ünlü bir telefon reklamı görselinin ikonunu yerleştiren şahıs, genç kızı tuzağına düşürdü.

13 Aralık 2019 Cuma 09:17
Sosyal medyada sahte fotoğrafla evlilik tuzağı


Sosyal medyada sahte fotoğrafla evlilik tuzağı

Sosyal medyada daha çok cep telefonları reklamlarında kullanılan ikon fotoğrafını profil resmi yapan Ermenekli Ali İhsan Düzgün adlı şahıs, İzmirli Doğa Düzgün'ü tuzağına düşürdü. Esra Erol'un programına katılan ve boşanması için destek isteyen Doğa Düzgün, Konya merkezde yaşamaya hazırlanırken, Ermenek'e bağlı iki üç haneli bir köye götürüldüğünü orada da tahta kurusu ısırmasından enfeksiyon kaptığını iddia etti. Canlı yayına bağlanan Ali İhsan Düzgün ise "Kendi fotoğrafımla kimse beğenmiyordu, o fotoğrafla ikna ettim" diyerek kendini savundu. 

GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI


Esra Erol'da sosyal medyanın gerçek yüzü ortaya çıktı! Karşısında görünce şaşkına döndü
Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da, bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sosyal medyadan tanıştığı kişinin fotoğraftaki kişi olmadığını karşısında görünce anlayan Doğa Düzgün, şaşkına döndü.


ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da, bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 18 yaşındaki Doğa Düzgün geçtiğimiz nisan ayında sosyal medya üzerinden Ali İhsan Düzgün isimli şahısla tanışmış ve yaklaşık 1 ay sonra hayatının aşkını bulduğunu düşünerek gelin olacağı günü sabırsızlıkla beklemeye başlamıştı. Bir aylık yazışmada kendini galerici ve zengin olarak tanıtan Ali İhsan Düzgün, Konya'dan İzmir'e Doğa Düzgün'ün yanına gitti.

İLK ŞOKU KARŞISINDA GÖRÜNCE YAŞADI

Bir aydır internette yazıştığı ve evlilik hayali kurduğu kişiyi karşısında gören genç kadın büyük şokla karşılaştı. Ali İhsan Düzgün'ün sosyal medya hesabındaki fotoğraflarıyla gerçekteki halinin bambaşka olduğunu gören kadın ne yapacağını şaşırırken, durumu ajite ederek gönlünü kazanmaya çalışan genç adam aynı gün Doğa'yı Konya'ya kendi memleketine götürdü.


İKİNCİ ŞOKU KAÇTIĞINDA YAŞADI

Kendini galerici olarak tanıtan ve Konya merkezdeki dairesinde birlikte yaşayacaklarını söyleyen Ali İhsan Düzgün, genç kadını Ermenek ilçesindeki köyüne götürdü. İlçeye uzak olan ve yalnızca birkaç hanenin yaşadığı köydeki şartları gören genç kadın o günleri ve orada yaşadıklarını bir kabus olarak hatırladığını dile getirdi. Ali İhsan Düzgün ve ailesiyle yaklaşık 3 haftayı köyde geçiren ve tahta kurusundan enfeksiyon kapan genç kadın, rahatsızlanmasının ardından Ali İhsan Düzgün'ü alıp İzmir'e ailesinin yaşadığı eve getirdi. Yaklaşık 2 ay evli kalan Doğa Düzgün, eşinden sürekli şiddet gördüğünü hatta annesinin yanındayken bile şiddete maruz kaldığını iddia etti.

2 ay önce Ağustos ayında kaçarak köyüne dönen eşini her yerde arayan genç kadın, soluğu Esra Erol'da programında aldı. Dakikalar içerisinde ise, Esra Erol, Ali Düzgün'e ulaştı. Hakkındaki iddiaları kabul eden Düzgün, yabancı erkek ikon fotoğraflarıyla başkalarıyla da yazıştığını da ifade ederek "Kendi fotoğrafımla yazışsaydım kimse bana bakmazdı" diyerek izleyenleri hayrete düşürdü.

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Son Güncelleme: 13.12.2019 09:32
Anahtar Kelimeler:
Esra ErolDoğa DüzgünErmenek
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