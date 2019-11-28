

Sosyal medyada ünlü olmak için vahşete imza attılar





Çektikleri videoyu sosyal medyada paylaşarak fenomen olmak isteyen çocukların neden olduğu vahşetin görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Maltepe'de hayvanseverlerden büyük tepki çeken vahşet görüntülerinin ardından dün 3 çocuk gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen çocukların ifadesi şoke etti. Ağaca tırmanan kediye kemerle vurarak indirip köpeğe parçalattıkları görüntüyü çeken çocuğun arkadaşı ifadesinde şöyle dedi: "M.A. da video çekimi yapıyordu. 'Niye çekim yapıyorsun' diye sorduğumda, 'İnstagram'a atıp ünlü olacağım' dedi." Şüpheli çocuklardan 2'si hakkında "tehlikeli olabilecek şekilde hayvanları serbest bırakma" suçundan adli para cezası uygulanmasına karar verildi

INSTAGRAM'A KOYUP ÜNLÜ OLACAKMIŞ

Gözaltına alınan 3 çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Kediyi saldırgan köpeklerden kaçırmak için ağaçtan indirmeye çalıştıklarını öne süren S.D.'nin, köpeğin tasması ile kedinin kaçması için ağaca doğru vurduklarını söylediği kaydedildi. Köpeğin kendi bacağını da ısırdığını anlatan S.D., "M.A. da video çekimi yapıyordu. 'Niye çekim yapıyorsun' diye sorduğumda, 'İnstagram'a atıp ünlü olacağım' dedi. Ben köpeklerin ilk defa zıpladığını gördüğüm için çekim yaptım, kediyi parçalayacaklarını bilmiyordum. Suç işlemek gibi bir kastım yoktu" dediği öğrenildi.

'KEDİYİ KURTARMAYA ÇALIŞTIK' SAVUNMASI

Savcılık sorgusunda olay günü S.D. ile köpekleri dolaştırmaya çıktıklarını söyleyen M.A., köpeklerin ağaca doğru zıpladığını görünce video çekmeye başladığını söylediği belirtildi. Suç işlemediğini savunan S.D.'nin kediyi kurtarmaya çalıştığını ancak başaramadığını söylediği öğrenildi.

İKİ ÇOCUĞA İDARİ PACA ÇEZASI

Her iki şüpheliye savcılık tarafından, "tehlikeli olabilecek şekilde hayvanları serbest bırakmak" suçundan 500'er lira adli para cezası uygulandı. Olaya karıştığı iddia edilen bir diğer çocuk ise olay yerinde olmadığı anlaşıldığından hakkında herhangi bir işlem yapılmadı.

