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Sosyal mesafeye uymayanlara dezenfaktan püskürtüldü

Dar gelirli vatandaşlara PTT'den dağıtılacak olan bin TL için kuyruğa girenler tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uymayınca devreye dezenfekte araçları girdi.

02 Nisan 2020 Perşembe 19:17
Sosyal mesafeye uymayanlara dezenfaktan püskürtüldü

Sosyal mesafeye uymayanlara dezenfaktan püskürtüldü


Günlerdir bilim insanlarının, doktor ve uzmanların koronavirüs konusunda uyarmasına rağmen sosyal mesafe kuralına bir türlü uymayan vatandaşlar hem kendi sağlıklarını hem de sevdiklerinin hayatını riske atıyor. 


Koronavirüs tedbirlerinin alındığı dönemde Şanlıurfa'da ilginç bir olay yaşandı. Kentte ihtiyaç sahibi ailelere verilecek 1000 liralık yardım parasının dağıtımına başlanmasıyla PTT önlerinde kuyruklar oluştu. Sosyal mesafe kuralına uymadan uzun kuyruk oluşturan kalabalığa belediye görevlileri araçlardan dezenfektan sıkarak önlem almaya çalıştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ihtiyaç sahiplerine verilecek bin liralık yardım parasını almak için kentte çok sayıda kişi erken saatlerden itibaren Sarayönü ve Eyyübiye semtlerinde bulunan PTT şubelerine gidenler kuyruk oluşturdu. Yaşanan yoğunluk üzerine şubeye çevik kuvvet polisi ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kalabalığı sık sık sosyal mesafe kuralına uymaları için uyardı.


Sosyal mesafeye uymayarak kuyruk oluşturanları polis, megafonla sık sık uyardı. Yaşanan kalabalık ve uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına riayet etmeyen kalabalığın üzerine, belediye görevlileri önlem amaçlı araçla dezenfan püskürttü.
 

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