Sosyal mesafeyi unuttuk | Yasak bitti caddeler doldu taştı
Vatandaşlar kısıtlamanın ardından ihtiyaçlarını karşılamak üzere sokaklara akın etti. Bazı ana arterlerde adeta adım atacak yer kalmadı. PTT önünde yaklaşık 100 metrelik kuyruk oluştu. Banka önleri de vatandaşlarla doldu. Polis ekipleri sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi için sık sık uyarılar yaptılar. Maske takılması ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini vatandaşa yinelediler.
Vaka sayılarının düşmesi ile rehavete kapılmamak gerektiğini söyleyen vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasını desteklediklerini ve önlemlerin bir süre daha devam etmesinin yerinde olacağını belirttiler.
65 yaş ve üstü vatandaşlar da evde sıkıldıklarını söyleyerek onlar için çerçeveleri belli bir esnetmeye gidilmesini istediler.
KORONAVİRÜS DESTEĞİ YENİDEN VERİLECEK
KİMLER YARARLANABİLİR?
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un açıkladığı Nakdi Ücret Desteği uygulamasından, bu dönemde ücretsiz izne çıkarılan tüm çalışanlar yararlanabilecek.
Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında açıklanan destek paketindeki bir diğer madde olan Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayan ve gelir kaybı yaşayan işçiler de Nakit Ücret Desteğinden yararlanabilecek.
15 Mart 2020 tarihinden sonra işten çıkarılmasına rağmen işsizlik ödeneği imkanından yararlanamayan vatandaşlar da Nakdi Ücret Desteği alabilecek. Bu kişilerin ayrıca bir başvuru yapmasına gerek olmayacak. Ancak, 15 Mart 2020 tarihiden sonra iş akdi feshedildiği için işsiz kalmış olanların öncelikle mutlaka https://esube.iskur.gov.tr adresinden işsizlik ödeneği için başvuru yapmaları gerekiyor.
Bunlarla birlikte yukarıdaki kriterlere uyan ancak yaşlılık aylığı alan kişiler desteklerden yararlanamıyor.