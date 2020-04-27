Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Sosyal mesafeyi unuttuk | Yasak bitti caddeler doldu taştı 

31 şehirde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Samsun’da sokaklar yine tıklım tıklım oldu.

27 Nisan 2020 Pazartesi 22:34
Sosyal mesafeyi unuttuk | Yasak bitti caddeler doldu taştı 

Sosyal mesafeyi unuttuk | Yasak bitti caddeler doldu taştı 



Vatandaşlar kısıtlamanın ardından ihtiyaçlarını karşılamak üzere sokaklara akın etti. Bazı ana arterlerde adeta adım atacak yer kalmadı. PTT önünde yaklaşık 100 metrelik kuyruk oluştu. Banka önleri de vatandaşlarla doldu. Polis ekipleri sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi için sık sık uyarılar yaptılar. Maske takılması ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini vatandaşa yinelediler.

Vaka sayılarının düşmesi ile rehavete kapılmamak gerektiğini söyleyen vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasını desteklediklerini ve önlemlerin bir süre daha devam etmesinin yerinde olacağını belirttiler.

65 yaş ve üstü vatandaşlar da evde sıkıldıklarını söyleyerek onlar için çerçeveleri belli bir esnetmeye gidilmesini istediler.

KORONAVİRÜS DESTEĞİ YENİDEN VERİLECEK

Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan ve mart ayında ülkemizde de görülmeye başlayan koronavirüs, sağlığımız üzerinde risk yaratmasının yanında ekonomik olarak da kriz ortamına yol açıyor. Virüs çok hızlı yayılıyor ve bu sebeple insanlar arasında temas yaratabilecek ortamların mümkün olduğunca azaltılması gerekiyor. İnsanların evde kalmak zorunda olması ticari faaliyet gösteren iş yerlerini de doğrudan olumsuz etkiliyor. Birçok sektörün kısmen ya da tamamen faaliyetlerini durdurmak zorunda kalması milyonlarca insanın işsiz kalmasına neden oluyor. İşte bu noktada, kişilerin istem dışı olarak yaşadıkları gelir kaybını bir nebze olsun giderebilmek için, sosyal devlet ilkesi gereği olarak devletin sunduğu imkanlar devreye giriyor. Koronavirüsle mücadele önlem paketi kapsamında, Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izne ayrılan vatandaşlara aylık 1.177 TL gelir desteği sağlayacak olan Nakdi Ücret Desteği başvuru sisteminin açıldığına dair açıklamalar yaptı. İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren Nakdi Ücret Desteğinin detayları;

KİMLER YARARLANABİLİR?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un açıkladığı Nakdi Ücret Desteği uygulamasından, bu dönemde ücretsiz izne çıkarılan tüm çalışanlar yararlanabilecek.

Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında açıklanan destek paketindeki bir diğer madde olan Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayan ve gelir kaybı yaşayan işçiler de Nakit Ücret Desteğinden yararlanabilecek.
15 Mart 2020 tarihinden sonra işten çıkarılmasına rağmen işsizlik ödeneği imkanından yararlanamayan vatandaşlar da Nakdi Ücret Desteği alabilecek. Bu kişilerin ayrıca bir başvuru yapmasına gerek olmayacak. Ancak, 15 Mart 2020 tarihiden sonra iş akdi feshedildiği için işsiz kalmış olanların öncelikle mutlaka https://esube.iskur.gov.tr adresinden işsizlik ödeneği için başvuru yapmaları gerekiyor.

Bunlarla birlikte yukarıdaki kriterlere uyan ancak yaşlılık aylığı alan kişiler desteklerden yararlanamıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzon'da hastane magandası ikinci kez gözaltına alındı
Trabzon'da hastane magandası ikinci kez gözaltına alındı
Hayriye Nur Özyurt'u bulmak için polis seferber oldu
Hayriye Nur Özyurt'u bulmak için polis seferber oldu
Koronavirüs 27 Nisan Raporu, 95 vatandaşımız hayatını kaybetti
Koronavirüs 27 Nisan Raporu, 95 vatandaşımız hayatını kaybetti
Trabzon'da magandalar karantina hastanesini bastı, doktora saldırdı
Trabzon'da magandalar karantina hastanesini bastı, doktora saldırdı
Koronavirüs 26 Nisan Raporu | Kayıplar azalıyor, iyileşenler artıyor
Koronavirüs 26 Nisan Raporu | Kayıplar azalıyor, iyileşenler artıyor
Gökyüzünü saran ışıklar önce Sakarya, ardından Trakya'da görüldü
Gökyüzünü saran ışıklar önce Sakarya, ardından Trakya'da görüldü
Koronavirüs 25 Nisan Türkiye raporu | İyileşenlerin sayısı hızla artıyor
Koronavirüs 25 Nisan Türkiye raporu | İyileşenlerin sayısı hızla artıyor
Irak'tan acı haber | 1 şehidimiz var
Irak'tan acı haber | 1 şehidimiz var
İstanbul'da koronavirüse karşı yayalara temassız uyarı cihazları
İstanbul'da koronavirüse karşı yayalara temassız uyarı cihazları
Annesini babasını hastaneye terk edip kaçanlara başhekimden mesaj var
Annesini babasını hastaneye terk edip kaçanlara başhekimden mesaj var

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim