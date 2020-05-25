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Sosyal yardımlar AK Parti ve MHP oylarıyla durduruldu

İstanbul'da yüz binlerce dar gelirli fakir ailenin umudu haline gelen belediyenin sosyal yardımları AK Parti ile MHP'nin oylarıyla durduruldu.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 16:15
Sosyal yardımlar AK Parti ve MHP oylarıyla durduruldu

Sosyal yardımlar AK Parti ve MHP oylarıyla durduruldu


AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin, CHP düşmanlığı fakir fukaranın belediyelerden aldığı sosyal yardımların kesilmesine neden oldu. İstanbul'da son yerel seçimlerde sandığa gömülen iki partiye, vatandaşların verdiği "Uyum içinde çalışın" mesajı İBB meclisinde intikam yöntemi olarak kullanılırken, İBB yönetimi dar gelirlilerden yeni sosyal destek talebi alamayacağını açıkladı. AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri, halen devam eden Askıda Fatura uygulamasını durdurabilmenin yollarını aradığı öğrenildi.

Mayıs ayı içinde olağanüstü toplanan İBB Meclisinde, AK Parti ve MHP grupları, salgın ve deprem gibi olağanüstü dönemlerde sosyal yardımlarda “vatandaş beyanının yeterli görülmesi”ne hayır dedi. Bu nedenle İBB, artan başvuruların tespiti için yardım talebi toplamayı durdurdu. İBB’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Üzülerek belirtmek isteriz ki, bugünden itibaren sosyal yardım talebi alamayacak, mevcut müracaatları tespite başlayacağız” denildi.

SARAÇHANE / İSTANBUL

Koronavirüs salgını ile ortaya çıkan ekonomik zorlukları ve geçim sıkıntısını aşmak için çaba gösteren İBB, salgının yarattığı olağanüstü nedenlerle, vatandaş beyanını esas alarak yardım sürecini başlattı. İBB, hızla, yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı sürdürürken talep sahiplerini sayısı da 1 milyonu aştı. Bu olağanüstü koşullarda yardım talebindeki aşırı artışı en hızlı şekilde karşılamak amacıyla İBB, vatandaş beyanını yeterli gören değişikliği Meclis’e getirdi.

AK Parti ve MHP grupları “Hayır” dedi

İBB’nin bu çabalarına, 11 Mayıs günlü Meclis Olağanüstü toplantısında, AK Parti – MHP grupları ‘dur’ dedi. İBB, Meclise salgın, deprem gibi afet veya kriz dönemlerinde ihtiyaç sahiplerinin taleplerini karşılamak için, ‘sosyal inceleme raporu’ aranmasın teklifi getirdi. Ancak, AK Parti ve MHP grupları bu talebi kabul etmeyince, mevzuat gereği sosyal yardımları ulaştırmak için öncesinde evlerde tespit yapılması zorunluluğu devam etti. Oysa İBB bu değişikliği salgın koşulları nedeniyle artan başvuruları bir an önce karşılamak ve bir milyonu aşan ihtiyaç sahibi İstanbullunun mağduriyetini önlemek için teklif etmişti. Sonuçta ihtiyaç sahibi İstanbullular mağdur edilmiş oldu.

Mevcut başvuruların tespiti yapılacak

Ortaya çıkan durum karşısında 1 milyonu aşkın mevcut başvurunun tespitini yapmak zorunda olan İBB, yeni başvuru kabul edemeyecek. İhtiyaç sahibi İstanbullular ise tespit edilene kadar yardımlara ulaşamayacak.

“Askıda Fatura” devam ediyor

İBB’nin, bir başka dayanışma uygulaması olan “Askıda Fatura” uygulaması ise devam edecek. İhtiyaç sahibi ailelerin İSKİ ve İGDAŞ faturalarını bıraktığı sistemde bugüne kadar 160 binden fazla fatura ödendi. Ödenen faturaların toplamı 22 milyon liradan fazla. İhtiyaç sahibi İstanbullular bu uygulamadan yararlanmak için sosyal yardım formu doldurmaya devam edebilecekler.

“Üzülerek belirtmek isteriz ki”

Ortaya çıkan bu durum karşısında İBB başkanlığı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Değerli Hemşehrimiz,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak salgın sürecinde ortaya çıkan ekonomik zorluklar ve geçim sıkıntısı nedeniyle 1 milyondan fazla ailemiz sosyal yardım almak için belediyemize başvurdu. Sosyal yardım incelemesinde İBB olarak vatandaş beyanını doğru kabul ederek yardımlara başladık. Ne yazık ki Mayıs ayında olağanüstü toplanan İBB Meclisi’nde AK Parti ve MHP Grubu’nun oyları ile vatandaş beyanı yeterli görülmedi, belediyemizin evlerde tespit yapması kararı alındı. Bu sebeple üzülerek belirtmek isteriz ki, bugünden itibaren sosyal yardım talebi alamayacak, mevcut müracaatları tespite başlayacağız.
İSKİ ve İGDAŞ faturaları için düzenlediğimiz ‘Askıda Fatura’ dayanışması ise devam edecek. Sosyal yardım formu sadece ‘Askıda Fatura’ dayanışması için doldurulacaktır.”

530 bin aileye gıda desteği veriliyordu

İBB’nin, sosyal yardımları kapsamında 530 bin aileye gıda kolisi desteği verilmeye başlanmıştı. 280 binden fazla aileye ise nakdi yardım yapılmaktaydı. İstanbul’daki her 10 haneden birine ulaşmaya başlayan yardımlar böylece sekteye uğradı. İstanbul’da her 7 haneden biri ise ihtiyaç sahibi durumda. Alınan kararla birlikte hızlanması ve artması gereken sosyal yardım süreci yavaşlatılmış oldu.
 

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