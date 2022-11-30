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Soylu, Doğu Türkistanlı Türkler'den özür diledi

Doğu Türkistanlı bir grubun, Çin yönetiminin uyguladığı baskı ve soykırım politikalarını protesto eden Uygur Türkleri'ni tehdit eden polis amiri için bakanlıktan açıklama geldi.

30 Kasım 2022 Çarşamba 20:58
Soylu, Doğu Türkistanlı Türkler'den özür diledi

Soylu, Doğu Türkistanlı Türkler'den özür diledi


Afganlısı, pakistanlısı, suriyelisi Türkiye'yi istila ederken, bir avuç Doğu Türkistan Türkü'nün Çin zulmünü protestosunu 'Sınırdışı tehdidi" ile engelleyen polis amirine gün boyu tepki yağdı.

Çin yönetiminin Doğu Türkistan Türkleri'ne yönelik ülke genelinde uyguladığı baskı ve soykırıma varan uygulamalarını protesto eden Uygur Türkleri'nin, İstanbul'daki gösterileri sırasında sınır dışı tehdidi savuran polis amirine tepkiler yoğunlaşırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan özür açıklaması geldi.

Çin İstanbul Başkonsolosluğu binası önünde, polis amiriyle Uygur Türkleri arasında tartışma: Soylu özür diledi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da protesto gösterisi için Çin Konsolosluğu önüne giden Uygur Türkleri ile bir polis amiri arasında yaşanan tartışma üzerine "özür" açıklaması yaptı. Soylu "Konuyla ilgili tahkikatın başladığını ifade etmek istiyoruz" dedi. 

Çin hükümetinin kendi anayasasına aykırı olarak  Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de, 24 Kasım'da, karantinada olduğu belirtilen bir apartmanda çıkan yangında, resmi rakamlara göre 10 kişi hayatını kaybetti.


Çin genelinde hükümetin sıkı karantina tedbirlerine karşı protestolar düzenlenirken Türkiye'de yaşayan Uygurlar da sabah saatlerinde İstanbul'daki Çin Konsolosluğu önünde nöbet eylemi başlatmak istedi. Ancak grup burada polisin engeliyle karşılaştı. Sabah saatlerinde konsolosluk önüne gelen Uygurlara polis müdahale etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre grubu konsolosluk kapısı önünden uzaklaştırmaya çalışan polis amiri, "Bağırma" diyen bir Uygur kadını "Birazdan hepinizi süpüreceğiz aşağıya" diye tehdit etti. Çevik kuvvet polislerini çağıran amir, oturma eylemine başlayan Uygurları "Gözaltına al, sınır dışı edeceğiz sizi" diye tehdit etti. Eylemin Konsolosluk önünde yapılmasını engellemeye çalışan polis, "Benim muhatabım Çin" diyen Uygura "O zaman Çin'e git" diye bağırdı. Polis yetkilisi daha sonra çevik kuvvet polislerine "Gazla müdahale et, yok mu gaz" talimatını verdi.

SOYLU: TARTIŞMA BİZLERİ ÜZDÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ortaya çıkan görüntüler üzerine bir açıklama yaptı. Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde İstanbul'da, Çin Konsolosluğu önüne protesto için giden Uygur Türkü kardeşlerimizin yolu kapatması üzerine, bölgenin güvenliğini sağlamakla sorumlu arkadaşımızla vuku bulan tartışma bizleri üzmüştür" ifadesini kullandı.

Açıklama şöyle devam etti:

"Elbette ki her ülkenin büyükelçiliğinin güvenliğini sağlamak görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Arkadaşlarımızın titizliğiğ bu yüzdendir. Ancak güvenliği saplarken kullanılan bazı ifadeler, kastı aşmıştır. Böylesi hassas bir görevde bu şekilde ifadeler kullanmamalıyız. Türk Soylu kardeşlerimize, uzun dönemli ikametten vatandaşlığa kadar nüfus ve vatandaşlık birimlerimizde kurulan özel ofislerle hassasiyet gösteriyoruz, göstermek zorundayız.

Bu vesileyle üzüntümüzü ve özrümüzü tekrar belirtiyor, konuyla ilgili tahkikatın başladığını ifade etmek istiyoruz."

Son Güncelleme: 01.12.2022 01:30
Anahtar Kelimeler:
Doğu Türkistan
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