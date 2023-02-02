

Soylu | Türkiye'ye karşı psikolojik harp yürütülüyor

Türkiye'ye yönelik geçtiğimiz 27 Ocak tarihinden itibaren ABD başta olmak üzere, Almanya, Hollanda, İngiltere, Fransa, İsveç ve İspanya'nın vatandaşlarına terör uyarısında bulundu. Bazı AB ülkeleri İstanbul'da bulunan konsolosluk binalarını birer ikişer gün kapattı. Hatta İstanbul'daki ünlü okul Pierre Loti Fransız Lisesi'nin okul velilerine gönderdiği bilgilendirme mesajında, terör tehdidine karşı Beyoğlu yerleşkesinin 2 Şubat Perşembe ve 3 Şubat Cuma günleri kapalı olacağı duyurdu. Tüm bu gelişmeleri şaşkınlıkla izleyen kamuoyu ilk kez en yetkili isim tarafından bilgilendirildi.

Türkiye'de terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonlarda çok sayıda şüphelinin sorgusu sürerken 6 kişinin tutuklandığını açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konsoloslukların kapatılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Soylu, "Türkiye'ye karşı psikolojik harp yürütülmektedir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İngiltere, Hollanda ve Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluklarının güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu,

Bakan Süleyman Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Avrupa ve Amerika'nın yaptığı hamleler ben silahını vereyim sen öl stratejisidir. Türkiye'de terör bitmemiştir ama artık birinci gündem maddesi değildir. Terör örgütlerini besleyenlerin kim olduğunu biliyoruz. PKK-PYD besleyen Amerika Birleşik Devletidir. Yıllardan beri parayla, lojistikle ve insan kaynağı ile besleyen Amerika ve Batı bir terör devleti kurdurma hayalinden vazgeçmiş değildir.

Amerika ve Batı bizim bu coğrafyada bağımsız ve özgür olmamızı istememektedir. 3-4 gündür DEAŞ üzerinden 60 milyon turist hedefini koyduğumuz bir günde Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğini oluşturmuşlardır.

15 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı. O istihbarat elemanının kim olduğunu herkes biliyor. Türkiye'ye operasyon yapmaya çalışan büyükelçiler, malum büyükelçinin girişimiyle Türkiye'ye operasyon çekmektedirler."

DANİMARKALI IRKÇI POLİTİKACI FİTİLİ ATEŞLEDİ

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan bir caminin karşısında Kuran yakmasının ardından başlayan gerilim nedeniyle birçok ülke, Türkiye’deki vatandaşlarını terör saldırısına karşı uyarmıştı. Fransa, Almanya, İngiltere ve Hollanda’nın “güvenlik endişesi” gerekçesiyle İstanbul’da bulunan başkonsolosluklarını kapatmasının ardından Kanada da yakın bir zamanda Türkiye’de terör saldırısı gerçekleştirebilme tehdidi olduğunu açıklayarak vatandaşlarını uyarmıştı.

27 Ocak’ta ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve İsveç, Türkiye’ye seyahat edecek vatandaşlarına olası “terör” eylemlerine karşı uyarılarda bulunmuştu. İngiltere Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, “İstanbul’daki kiliseler, sinagoglar, büyükelçilikler/konsolosluklar ve diğer yerlere yönelik terör saldırısı tehdidi bulunmaktadır” denilmişti.