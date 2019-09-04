Sözcü Gazetesi Davası; Karar duruşmasından karar çıkmadı



Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Sözcü internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin ile yazarlar Necati Doğru, Emin Çölaşan ile Avukat Celal Ülgen, gazete sahibi Burak Akbay'ın yargılandığı davada sanıkları son savunmalarını yaptı. Yaklaşık 2.5 yıldır süren dava 28 Ekim'e ertelenirken, mahkeme salonu, Sözcü çalışanlarına destek veren çok sayıda siyasetci ve sanatçı tarafından dolduruldu. Duruşmanın bugünkü bölümüne Avukat Celal Ülgen'in 5 ciltlik tarihi savunması damgasını vurdu.



İKİ DAVA BİRLEŞTİRİLDİ

Hazırlanan ikinci bir iddianameyle bu kez SÖZCÜ Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, yazarları Emin Çölaşan, Necati Doğru ile gazetenin internet sitesi Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin ve Koordinatörü Yücel Arı hakkında da aynı suçlama yapıldı. Bu iki dava İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde birleştirildi. SÖZCÜ davasına sonradan atanan duruşma savcısı, avukatların delillerin toplanması, mali yönden inceleme yapılması ve tanıkların dinlenmesi taleplerini göz ardı ederek mütalaasını sundu.

RAPORLAR GÖRÜLMEDİ

Sözcü gazetesi yönetici ve yazarları hakkında, “Örgüte bilerek ve isteyerek yardım” suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Dava sürecinde Atatürk düşmanı bilirkişiye itibar edilip Burak Akbay’ı aklayan bilirkişi raporu görmezden gelindi. Suçlamalar tek tek çürütüldü, suçlayan tanıklar bile olumlu ifade verdi.

Emin Çölaşan’ın avukatı Serhan Özdemir savunmasında “Basın Kanunu'na göre 4 ay geçtikten sonra dava açılmaz. Düşme kararı verilmesi lazım. İddianamede ‘2013 yılından itibaren FETÖ'nün silahlı terör örgütü olduğunun yavaş yavaş anlaşılmasından sonra' ifadesi geçiyor. İddia makamının sanıkları cezalandırmak amacı burada görülüyor. Anladıysanız silahlı terör örgütü olduğunu neden işlem yapmadınız? İddianame savcılığın subjektif görüşlerini oluşturuyor. Beraat kararı talep ediyorum. Kabul edilmezse düşme kararı talep ediyorum.” dedi.

CELAL ÜLGEN’DEN TARİHİ SAVUNMA

Son savunmayı yapacak olan avukat Celal Ülgen duruşmaya 5 bölümlük ‘savunma metni’ ile geldi. Ülgen yaklaşık 2 saat süren tarihi bir savunma yaptı.

Celal Ülgen, savunmasında “Yargı içinde halen faaliyet gösteren yeni kuşak FETÖ'cüler var. Bunların oyunlarına gelmek istemiyoruz. Suçlayacaksanız adam gibi suçlayın ve neden sonuç ilişkisi kurun. Suçlamalarda hiçbir neden sonuç ilişkisi yok. Bir tek SÖZCÜ hakkında soruşturma açılıyor. O dönemde Reza Zarrab'ı ekrana çıkardılar ve Türk bayrağı önünde konuşturdular. Aynı şeyi Takvim gazetesi de veriyor. SÖZCÜ'nün etkin muhalefetini susturmak amaçlanıyor. SÖZCÜ'nün devamını sağlamaları gerekiyor” dedi.

Mahkeme başkanı, bir üye hakimin babalık izinde olması bir üyenin ise yıllık izinde olması nedeniyle, geçici görevlendirilen üyelerin de dosyaya vakıf olmadıkları için karar veremeyeceğini belirtti ve duruşmayı 28 Ekim 2019 tarihine erteledi.



GAZETECİ, HUKUKÇU VE SİYASETÇİLER DURUŞMAYA GELDİ

Duruşmaya İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu’nun yanı sıra, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP milletvekilleri; Gürsel Tekin, Turan Aydoğan, Mahmut Tanal, Ünal Demirtaş ile eski vekiller Barış Yarkadaş, Umut Oran ve Erdoğan Toprak da katıldı.

Emin Çölaşan’ın SEGBİS sistemi ile Ankara'dan katıldığı duruşmayı buradan da CHP milletvekili Utku Çakırözer ile Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan izledi.