Sözcü üstünden Muharrem İnce'ye kumpas mı kuruldu?



Rahmi Turan'ın kaleme aldığı köşe yazısında adı açıklanmayan Külliye'deki görüşme iddiaları CHP'de iç çekişmeyi su yüzüne çıkardı. Skandal iddiaların ardından Kılıçdaroğlu, ağız değiştirdi. Rahmi Turan'ı önceki gün yalanlayan haberin kaynağı Talat Atilla, iddiaları ortaya atanları önce mahkemeye vermekle tehdit etti, bugün ise 'Konuyu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da biliyordu" diyerek skandal köşe yazılarıyla ilgili yeni iddialarda bulundu.



Sözcü Gazetesi başyazarı Rahmi Turan'ın, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de bir CHP'li ile görüştü' iddiasına ilişkin daha önce “Doğrudur. Biz bunu gayet iyi biliyoruz. İsim vermek istemiyorum” diye açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ağız değiştirerek “CHP’ye kumpas kuruluyor. Her türlü iftira olabilir” diye konuştu.



Rahmi Turan'ın, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de bir CHP'li ile görüştü' iddiası CHP’de iç çekişmelere ayyuka çıkaran bir siyasi skandala dönüştü.

MUHARREM İNCE: CHP YÖNETİMİ KUMPAS KURMUŞ DEMEKTİR

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’nun “Doğrudur. İsim vermek istemiyorum” açıklamasının ardından "Cumhurbaşkanlığı 'böyle bir görüşme yok' dedi. Buna rağmen açıklamıyorsa, bu şu demektir: Bu gazeteci ve CHP yönetimi, kurultayda aday olmak isteyenlere karşı kumpas kurmuş demektir.” diyerek Kılıçdaroğlu’na ismi açıklama çağrısı yaptı.

Külliye'ye gittğini iddia ettiği ismi açıklamayı reddeden Kılıçdaroğlu'na seslenen İnce, "Olur mu öyle şey. İsmi açıklamaktan başka çareniz yok. Böyle bir isim yoksa, böyle bir görüşme olmamışsa, bu kumpası kuranlara yazıklar olsun." İfadelerini kullandı.

RAHMİ TURAN KAYNAĞINI AÇIKLADI

Skandalın büyümesi üzerine iddiaların sahibi Rahmi Turan kaynağının kendisine aktardığı ismin Muharrem İnce olduğunu söyledi. Turan daha sonra kaynağının ise Talat Atilla olduğunu açıkladı.

TALAT ATİLLA: KILIÇDAROĞLU'NA DOĞRULATTIM

Rahmi Turan'ın kaynak olarak açıkladığı Talat Atilla iddialarla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Turan, "Haber bana geldiğinde çok yönlü çek ettim... Hatta, bununla yetinmedim. Bu haberi CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na da bir şekilde “Bu haber doğru mu?” diye doğrulattım" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU AĞIZ DEĞİŞTİRDİ

Rahmi Turan’ın taraflarca yalanlanan haberinin doğru olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, ilk yaptığı açıklamalarla çelişen ifadeler kullandı. Daha önce haberin doğru olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu kumpas iddialarıyla gözlerin kendisine çevrilmesinin ardından ağız değiştirdi. İddialara ilişkin “Doğrudur. Biz bunu gayet iyi biliyoruz. İsim vermek istemiyorum” şeklinde konuşan Kılıçdaroğlu “CHP’ye kumpas kuruluyor. Her türlü iftira olabilir” dedi.

KUMPAS'I KEMAL KILIÇDAROĞLU KURAR

Su arada Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiasıyla kumpas kurulan CHP'li Muharrem İnce, iki gazeteciyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İnce'nin "Bu yüzde 100 genel merkez kaynaklı bir komplodur. Parti zor duruma düşmüştür, bunun sebebi de parti yönetimindeki bir gruptur", "Bunu ancak Kılıçdaroğlu ile birlikte bozarız" dediği aktarıldı.

Posta yazarı Candaş Tolga Işık, Beştepe'ye gizlice giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen CHP'li Muharrem İnce ile telefonda konuştuğunu aktardı.



'Bu kumpas CHP'ye ve benden çok Kılıçdaroğlu'na kuruldu'

Işık ile birlikte, Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da İnce ile gerçekleştirdiği görüşmeden bazı detaylar aktardı. Yanardağ, bir paylaşımı üzerine İnce'nin kendisini aradığını belirtti ve aralarında geçenleri şu tweetle anlattı:

"Muharrem İnce bir paylaşımım üzerine beni aradı. İnce, 'Bu kumpas CHP'ye ve benden çok Kılıçdaroğlu'na kuruldu' dedi. Bu önemli bir iddia. Partide disiplin soruşturması da isteyeceklerini belirten İnce, 'Bu kumpası ancak Kılıçdaroğlu ile birlikte bozarız' diye de ekledi"