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Stajyer avukata ofiste taciz | Genç kız yaşadıklarını anlattı

Bir avukatlık bürosunda staj yapan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Arzu Sena Topuz, ofiste uğradığı tacizin ardından 'Hukuk mücadelesi' başlattı

09 Ocak 2021 Cumartesi 14:10
Stajyer avukata ofiste taciz | Genç kız yaşadıklarını anlattı

Stajyer avukata ofiste taciz | Genç kız yaşadıklarını anlattı


Avukatlık bürosunda tacize uğrayan genç kız, staj döneminde yaşadığı korkunç olayın ardından hukuk mücadelesi başlattı.
Pandemi nedeniyle gönüllü staj yapan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Arzu Sena Topuz, stajyeri olduğu ofiste avukat S.K. (38) tarafından cinsel tacize uğradığını ileri sürdü. 23 Ekim'de yaşanan olayın ardından psikolojik tedavi almaya başlayan Topuz başına gelenleri paylaştı.

"Sesimi duyurmaya ihtiyacım var" diyen Topuz yaşadıklarını, sosyal medyada şu sözlerle anlattı:

S.K., ofisteki stajyerleri adliyeye, sekreteri de para çekmeye gönderdi. Ofiste kimse yokken UYAP'tan dosya inceleme bahanesiyle beni odasına çağırıp bilgisayarını kullanmamı istedi.

"ASANSÖRÜN KAPISINI TUTUP AÇIKLAMA YAPMAYA ÇALIŞTI"

Öncelikle oturur halde dizini bacağıma yasladı. Sonra ayağa kalkıp bilgisayarın kontrolünü alma bahanesiyle bana arkadan iyice yaklaştı. Elini belime atıp, erekte bir halde bana arkadan yaslandı. Omuzlarımı tutup öpmeye çalıştığı sırada kurtulup hızla odasından çıktım. Ben eşyalarımı toplarken, asansörün kapısının önünde ve sonra da asansörün kapısını tutmak suretiyle gitmemi engelleyip açıklama yapmaya çalıştı.

Ofisten çıktığım gibi adliyeye gidip hukuki süreci başlattım. Ofisteki kamera kayıtlarının incelenmesini istedik ancak bir gün önce sorunsuz çalıştığına dair kanıtları dosyaya sunduğumuz kameraların o gün bozuk olduğu iddia edildi. Hiçbir etik değer yargısı olmayan bu kişi avukatlık sıfatını haiz olamamalı. En ağır cezayı almalı ve toplum bu gibi kişilerden arındırılmalıdır.

Günbegün verdiğim kiloların ve sıçrayarak uyandığım uykuların hesabının sorulmasını istiyorum. Sürecin adil bir şekilde yürütülmesini istiyorum. Sesimi duyurmaya ihtiyacım var.

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