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SU-25 gösteri uçuşu nefesleri kesti

Türkiye'nin Rusya'dan satın almak için resmi ön görüşmelere hazırlandığı SU-35 tipi savaş uçağı İstanbul'da ilk gösterisine çıktı.

SU-25 gösteri uçuşu nefesleri kesti

Türkiye'nin Rusya'dan satın almak için resmi ön görüşmelere hazırlandığı SU-35 tipi savaş uçağı İstanbul'da ilk gösterisine çıktı.

15 Eylül 2019 Pazar 02:02
SU-25 gösteri uçuşu nefesleri kesti

SU-25 gösteri uçuşu nefesleri kesti


Türkiye'de ilk kez resmi gösterilere katılan Rus yapımı SU-35 uçağı izleyenleri büyüledi. Teknofest'te sergilenmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen Rus yapımın yeni nesil savaş uçağı SU-35, antrenman uçuşu yaptı. SU-35'in Atatürk Havalimanı semalarındaki şovu nefes kesti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova ziyaretinde katıldığı Havacılık ve Uzay Fuarı MAKS-2019'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'e Rus uçaklarının da katılmasını teklif etmişti. Erdoğan'ın teklifine olumlu yanıt veren Putin, İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST'te sergilenmek üzere Su-35 savaş uçağı gönderdi.

Dün İstanbul'a iniş yapan SU-35 uçağı, bugün ise antrenman uçuşu gerçekleştirdi. SU-35'in Atatürk Havalimanı semalarındaki şovu nefes kesti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

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Anahtar Kelimeler:
SU-35TEKNOFEST
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