Şükrü Genç | Doğal felaketler kader değil



Karedeniz'i yasa boğan Giresun ve Rize'de meydana gelenr sel felaketinin ardından açıklama yapan Sarıyer Belediye Başkanı önemli uyarılarda bulundu. Şükrü Genç açıklamasında şu görüşlere yer verdi;

Giresun’da yaşanan sel felaketi hepimizi derinden üzdü. Yaşamını kaybeden ve selde kayıp olan yurttaşlarımız var. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Dileğim kayıp yurttaşlarımızın sağ salim bulunmasıdır.

Yaklaşık kırk gün önce Rize ve Artvin’de sel felaketi yaşanmış yine yurttaşlarımızı kaybetmiştik ve birçok vatandaşımız da son anda kurtarılmıştı. Üst üste yaşanan bu durumlar asla tesadüf, kader veya benzeri kavramlarla açıklanamaz.

Kötü tecrübelerden dersler çıkarmayı ve tekrar yaşanmaması için bilimin ışığında gerekli önlemleri almayı göz ardı ediyoruz.

Bu konuda herkese büyük sorumluluklar düşüyor. Doğanın yasalarına aykırı olarak, ekolojik dengenin hunharca tahrip edilmesinin önüne geçmeliyiz.Çevreyle uyumlu, onay birliği ve bilimsel altyapısı olan projeler üretmek zorundayız.Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için el birliğiyle mücadele etmeliyiz.

İnşaat Mühendisi bir belediye başkanı olarak bunu yapabilecek güce sahip olduğumuzu biliyorum.Birlik ve beraberlik içerisinde afetlere teslim olmayacağımız günlerde birlikte olmak arzum ve dileklerimle.

