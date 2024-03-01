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Şükrü Genç | Haksızlığın hesabını soracağız

Sarıyer Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Şükrü Genç, Sarıyer Merkez halkıyla kucaklaştı. 

01 Mart 2024 Cuma 14:17
Şükrü Genç | Haksızlığın hesabını soracağız






Şükrü Genç | Haksızlığın hesabını soracağız



Partisinin aday göstermediği Şükrü Genç’e 7’den 70’e ilgi yoğun olurken kimi vatandaş, “sana yapılan haksızlığın hesabını soracağız” diyerek kimisi de gözyaşlarıyla duygularını dile getirdi.

Sarıyer Merkez’den, Bağımsız Belediye Başkan Adayı Şükrü Genç’e tam destek. Vatandaşının iyi kötü her anında yanında olan başkan Genç, 15 yıldır hizmet verdiği Sarıyerlilerle buluşmaya devam ediyor.

Esnaf ziyaretinin ardından, Sarıyer Merkez seçim ofisinin açılışı da yine vatandaşlarla birlikte yapıldı. Çalışmalar akşam saatlerinde gerçekleşen; Ayazağa site toplantısı ve FSM Mahallesi Sivaslılar Derneği toplantısı ile son buldu.

Mahalleli gençler başkan Şükrü Genç'i meşaleler ve "Sarıyer'in Başkanı Şükrü Genç' sloganları ile karşıladı.

Anahtar Kelimeler:
SarıyerŞükrü Genç
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