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Şükrü Genç, Sarıyer'de Tonyalı Raci Yeşilbaş'ın adını ölümsüzleştirdi

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Büyükdere'nin sevilem siması Tonyalı Raci Yeşilbaş'ın ismini Kilyos'ta açılan parka verdi.

25 Mart 2024 Pazartesi 15:36
Şükrü Genç, Sarıyer'de Tonyalı Raci Yeşilbaş'ın adını ölümsüzleştirdi






Şükrü Genç, Tonyalı Raci Yeşilbaş'ın adını ölümsüzleştirdi

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Kilyos’ta açtığı parka geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Büyükdere’nin sevilen ismi Tonyalı Raci Yeşilbaş’ın adını verdi.

Sarıyer Belediyesi’nin onurlu yaşamlarıyla toplumda ön plana çıkmış emekçi isimlerin adını yaşatmak için başlattığı Vefa Projesi kapsamında geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz Büyükdere’nin sevilen ismi, fikirleri ve dik duruşuyla herkese örnek olan Raci Yeşilbaş’ın adı Kilyos’ta açılan parka verildi. Açılışa Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in yanı sıra İstanbul Tonyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Bayram Yeşilbaş, Raci Yeşilbaş'ın ailesi ve sevenleri katıldı. Toplam 825 metrekare alan üzerine kurulu parkta 142 metrekare oyun alanı, 307 metrekare yeşil alan, 232 metrekare bisiklet yolu bulunuyor.

HAYATI MÜCADELE İLE GEÇTİ

Açılışta konuşan İstanbul Tonyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Raci Yeşilbaş’ın yeğeni Bayram Yeşilbaş, “Raci Yeşilbaş Tonya’da doğmuştur ama çok büyük mücadeleler vermiştir. Sarıyer’e geldiği zaman burada yaptığı ilk icraatlar doğayı ve yaşam alanlarını savunmaktı. Hayatı hep mücadele ile geçmiştir. Raci Yeşilbaş’ın her sokakta izi var. O yüzden de Sarıyer Belediye Başkanımız Şükrü Genç’e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz onun ismini yaşattığı için” dedi.

ÇOCUKLAR ONUN ADIYLA BÜYÜYECEK

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Bizim Raci ile tanışıklığımız çok eskilere dayanıyor. Sevgili kardeşimin ismine çok yakışacak burası. Burada oynayan çocuklar da onu adıyla büyüyecekler. Önemli olan yaşam alanlarını toplumun faydalanacağı şekilde değerlendirmek.  Biz her zaman park yaparken çevremizden görüş alırız. Burada da ailelerin, küçük çocukların rahatça bisiklet kullanabileceği aynı zamanda oyun oynayabileceği park isteği vardı. Biz de bu park alanında vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirdik” diye konuştu.
 

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Sarıyer
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