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Şükrü Genç'ten Bahçeköy esnafına ziyaret

Sarıyer bağımsız belediye başkan adayı Şükrü Genç, vatandaş ziyaretinde moral tazeledi. Esnaf Şükrü Genç'e destek sözü verdi.

28 Şubat 2024 Çarşamba 18:37
Şükrü Genç'ten Bahçeköy esnafına ziyaret






Şükrü Genç'ten Bahçeköy esnafına ziyaret


Sarıyer Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Şükrü Genç, Bahçeköy Mahallesi esnafını ziyaret etti.

Esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Genç’e, Sarıyer Belediyesi başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda Sarıyerli gönüllü eşlik etti.

Sarıyerlilerin her zaman yanında olan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, esnaf gezisinde ekonomiden etkilenen esnafın, Sarıyer için öneri ve taleplerini dinledi. Başkan Genç’e, Bahçeköy Mahallesi esnafı ve halkı yoğun ilgi gösterdi.  Ziyareti sırasında kendisini yolda gören vatandaşlar ve gençlerle fotoğraf çektiren Başkan Genç, Bahçeköy buluşmasının ardından, Çayırbaşı Özden sitesindeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Anahtar Kelimeler:
Şükrü GençSarıyer
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