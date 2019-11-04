Süleyman Soylu | Elimizdeki DEAŞ'lılar ülkelerine gönderilecek



Türkiye'nin Suriye ve Irak topraklarında yakaladığı batılı ülke vatandaşı DEAŞ'lı teröristleri postalamaya hazırlanıyor. Fransa ve Hollanda gibi ülkeler dirense de, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu konuda Ankara'nın kararlılığını kesin bir dille açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan terör örgütü DEAŞ mensupları için, "Hiç üzülmesinler, biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar geri göndeririz" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Terör örgütü DEAŞ'lıların durumu hakkında konuşan Soylu, "Geri gönderme merkezlerimizde yabancı terörist savaşçılar var. Gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Bunlar dönem dönem Türkiye girdi ve yakalandılar. Tüm güvenlik birimlerimiz teyakkuz halindedir. Bunlar yakalanınca ya cezaevine girerler ya da geri gönderme merkezlerine gönderilir. Biz bunları geri göndereceğiz. Yeni bir metot geliştirdiler, vatandaşlıktan çıkarıyorlar. Şimdi de bulundukları yerlerde yargılansınlar diyorlar. Bu da yeni bir hukuk galiba. Terör konusunda yeni bir içtihat ortaya koyuyorlar. Hiç üzülmesinler, biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar geri göndeririz" dedi.