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Süleymaniye için verilen süre yarın sona eriyor

Süleymaniye'nin önünde yükselen İlim Yayma Vakfı tarafından yapılan bina konusunda İBB tarafından verilen süre yarın doluyor

07 Şubat 2022 Pazartesi 17:28
Süleymaniye için verilen süre yarın sona eriyor

Süleymaniye için verilen süre yarın sona eriyor



Vatandaşların tepkisine neden olan Süleymaniye Cami'nin silüetini bozan İlim Yayma Vakfı'na ait binanın inşaatıyla ilgili resmi süreç sürüyor. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, “8 Şubat günü Fatih Belediyesi işlem yapmazsa İBB olarak devreye gireceğiz ve inşaatı mühürleyeceğiz” dedi.

Kamuoyunun tepkisine neden olan İstanbul'da Tarihi Yarımada’da bulunan Mimar Sinan'ın eseri Süleymaniye Camii'nin önünde yükselen İlim Yayma Vakfı'nın yurt inşaatında resmi süreç devam ediyor.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, vakıf en son yaptığı açıklamada geri adım atarak, “Süleymaniye’nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye’nin siluetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz” demiş, İBB Başkanı İmamoğlu da mülk sahibi vakfın açıklamasını olumlu bir gelişme olarak nitelemişti.

Konu gündeme geldiğinde İBB'nin, Fatih Belediyesi, Koruma Kurulu ve vakfa yazı yazarak inşaatın durdurulması için verdiği 3 günlük süre de yarın (8 Şubat) günü dolacak.

İBB DEVREYE GİRECEK

Sürecin nasıl işleyeceğini konusunda bilgi veren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat “8 Şubat günü Fatih Belediyesi işlem yapmazsa İBB olarak devreye gireceğiz ve inşaatı mühürleyeceğiz” dedi.  Mühürleme işleminin ardından Süleymaniye Camii'nin siluetine giren kısmın tıraşlanması aşamasına geçilecek.

"İBB'NİN ONAYI BULUNMUYOR"

Polat, yıkım işleminin uzlaşı ile çözülmesi için vakıf ve ilçe belediyesi ile görüşmelerin sürdüğünü anlatarak “Yıkım ve kaldırma işlemi için de ilçe belediyesi görevli. Eğer ilçe belediyesi yıkımı yapmazsa İBB olarak devreye gireceğiz. Bu inşaat projesinde İBB'nin onayı bulunmuyor. Tek sorun da yüksekliği değil. Biz tıraşlama işleminden ziyade projeyi bütünlüklü olarak yeniden ele almak istiyoruz” diye konuştu.
 

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