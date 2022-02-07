Süleymaniye için verilen süre yarın sona eriyor
Vatandaşların tepkisine neden olan Süleymaniye Cami'nin silüetini bozan İlim Yayma Vakfı'na ait binanın inşaatıyla ilgili resmi süreç sürüyor. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, “8 Şubat günü Fatih Belediyesi işlem yapmazsa İBB olarak devreye gireceğiz ve inşaatı mühürleyeceğiz” dedi.
Kamuoyunun tepkisine neden olan İstanbul'da Tarihi Yarımada’da bulunan Mimar Sinan'ın eseri Süleymaniye Camii'nin önünde yükselen İlim Yayma Vakfı'nın yurt inşaatında resmi süreç devam ediyor.
Konu gündeme geldiğinde İBB'nin, Fatih Belediyesi, Koruma Kurulu ve vakfa yazı yazarak inşaatın durdurulması için verdiği 3 günlük süre de yarın (8 Şubat) günü dolacak.
İBB DEVREYE GİRECEK
Sürecin nasıl işleyeceğini konusunda bilgi veren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat “8 Şubat günü Fatih Belediyesi işlem yapmazsa İBB olarak devreye gireceğiz ve inşaatı mühürleyeceğiz” dedi. Mühürleme işleminin ardından Süleymaniye Camii'nin siluetine giren kısmın tıraşlanması aşamasına geçilecek.
"İBB'NİN ONAYI BULUNMUYOR"
Polat, yıkım işleminin uzlaşı ile çözülmesi için vakıf ve ilçe belediyesi ile görüşmelerin sürdüğünü anlatarak “Yıkım ve kaldırma işlemi için de ilçe belediyesi görevli. Eğer ilçe belediyesi yıkımı yapmazsa İBB olarak devreye gireceğiz. Bu inşaat projesinde İBB'nin onayı bulunmuyor. Tek sorun da yüksekliği değil. Biz tıraşlama işleminden ziyade projeyi bütünlüklü olarak yeniden ele almak istiyoruz” diye konuştu.