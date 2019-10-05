Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
103464
ALTIN
275.377
DOLAR
5.6906
STERLİN
7.0260
EURO
6.2504

Sünnet düğününde dansöz oynatılmasına soruşturma açıldı

Sokakta düzenlenen sünnet düğününde dansöz oynatan aile fertleri hakkında soruşturma açıldı..

Sünnet düğününde dansöz oynatılmasına soruşturma açıldı

Sokakta düzenlenen sünnet düğününde dansöz oynatan aile fertleri hakkında soruşturma açıldı..

05 Ekim 2019 Cumartesi 11:45
Sünnet düğününde dansöz oynatılmasına soruşturma açıldı

Sünnet düğününde dansöz oynatılmasına soruşturma açıldı



Geleneksel olarak sokaklarda düzenlenenü sünnet düğünlerinde dansöz oynatılması savcılığın soruşturma konusu oldu.
İzmir'in Menderes ilçesinde, sokakta yapılan sünnet düğününde 7 yaşındaki çocuğun önünde dansöz oynatılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Çocuğun anne, baba ve amcasının ifadesi alınırken, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nünde olaya müdahil olacağı belirtildi.

Sosyal medyada, bir sünnet düğününde çocuğun önünde skandal bir şekilde dans edilmesi, büyük tepkiye neden olmuştu.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı. Görüntüleri değerlendiren ekipler, İzmir’in Menderes ilçesindeki bir köyde yaşandığını belirledi. Yapılan araştırma sonucu sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocuğun babası F.K., annesi T.K ve amcası H.K. ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü devreye girdi
Savcılık olayla ilgili 'cinsel taciz', 'aile hukukundan kaynaklı yükümlülükleri yerine getirmeme' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından soruşturma başlatırken, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün de çocuğu koruma adına olaya müdahil olacağı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Sünnet DüğünüDansöz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugün hava nasıl olacak? Sıcaklık 8 derece birden düşecek!
Bugün hava nasıl olacak? Sıcaklık 8 derece birden düşecek!
Müge Anlı 'Ben böyle adamı aramam' dedi ortalık yıkıldı
Müge Anlı 'Ben böyle adamı aramam' dedi ortalık yıkıldı
Tavaslı Gazi, Kasım dedenin fotoğrafı Barış Müzesi'nde çıktı 
Tavaslı Gazi, Kasım dedenin fotoğrafı Barış Müzesi'nde çıktı 
Tokatlı Mustafa'nın ölümünde Mavi Balina ve Momo parmağı var
Tokatlı Mustafa'nın ölümünde Mavi Balina ve Momo parmağı var
Eskişehir'de çatışma, Adana bombacıları etkisiz hale getirdiler
Eskişehir'de çatışma, Adana bombacıları etkisiz hale getirdiler
Metrobüste küfreden kadın, erkek yolcuya tekme yumruk saldırdı
Metrobüste küfreden kadın, erkek yolcuya tekme yumruk saldırdı
Mamak'ta halk otobüsü durağa daldı, 4 vatandaş can verdi
Mamak'ta halk otobüsü durağa daldı, 4 vatandaş can verdi
Silivri Depremi, Depremde korkan yolcuya şefkat koruması 
Silivri Depremi, Depremde korkan yolcuya şefkat koruması 

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort