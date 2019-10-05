Sünnet düğününde dansöz oynatılmasına soruşturma açıldı





Geleneksel olarak sokaklarda düzenlenenü sünnet düğünlerinde dansöz oynatılması savcılığın soruşturma konusu oldu.

İzmir'in Menderes ilçesinde, sokakta yapılan sünnet düğününde 7 yaşındaki çocuğun önünde dansöz oynatılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Çocuğun anne, baba ve amcasının ifadesi alınırken, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nünde olaya müdahil olacağı belirtildi.

Sosyal medyada, bir sünnet düğününde çocuğun önünde skandal bir şekilde dans edilmesi, büyük tepkiye neden olmuştu.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı. Görüntüleri değerlendiren ekipler, İzmir’in Menderes ilçesindeki bir köyde yaşandığını belirledi. Yapılan araştırma sonucu sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocuğun babası F.K., annesi T.K ve amcası H.K. ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü devreye girdi

Savcılık olayla ilgili 'cinsel taciz', 'aile hukukundan kaynaklı yükümlülükleri yerine getirmeme' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından soruşturma başlatırken, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün de çocuğu koruma adına olaya müdahil olacağı öğrenildi.