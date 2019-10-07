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Sünnet düğününde twerk dansına 7 gözaltı 

Menderes'te bir sünnet düğününde çocukla twerk dansı yapan 3 dansöz sosyal medyada adeta linç edildi. 

Sünnet düğününde twerk dansına 7 gözaltı 

Menderes'te bir sünnet düğününde çocukla twerk dansı yapan 3 dansöz sosyal medyada adeta linç edildi. 

07 Ekim 2019 Pazartesi 23:53
Sünnet düğününde twerk dansına 7 gözaltı 

Sünnet düğününde twerk dansına 7 gözaltı 


Sünnet düğününde twerk dansı sosyal medyada linçe maruz kaldı. Ailesinin düzenlediği sünnet düğününde dansözle birlikte çocuğu oynaması, ailelerin eğlencesi karakolluk oldu. İzmir'in Menderes ilçesinde, çocuklarının sünnet düğününde yapılan 'twerk' dansıyla ilgili gözaltına alınan baba F.K., anne T.K., amca H.K. ve 3 dansöz, sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı...


Sosyal medyada bir sünnet düğününde çocuğun önünde twerk dansı yapılmasıyla ilgili görüntülerin paylaşılması üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntülerin Konya'daki bir sünnet düğününden çekildiği yönündeki ihbarları değerlendiren ekipler, olayın İzmir'in Menderes ilçesindeki bir köyde yaşandığını belirledi. Yapılan araştırma sonucu sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocuğun babası F.K., annesi T.K, amcası H.K. ve 3 dansçı gözaltına alındı.

Aile fertleri, dün sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, bugün de 3 dansçı adliyeye sevk edildi. Dansçılar, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sünnet DüğünüTwerk Dansı
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