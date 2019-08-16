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Superhaber, süper kibri, tavan yapmış egoyu, haber yapamadı

Ak Parti'nin 18. yıl videosunda Berat Albayrak'ı 7 kez ekrana getiren videodaki egoyu, kibri görmeyen Cengiz Er'in Süperhaber'i, Ahmet Davutoğlu'nun ofisine astığı söz için 'Kibirli' ilan etti.. 

Superhaber, süper kibri, tavan yapmış egoyu, haber yapamadı

Ak Parti'nin 18. yıl videosunda Berat Albayrak'ı 7 kez ekrana getiren videodaki egoyu, kibri görmeyen Cengiz Er'in Süperhaber'i, Ahmet Davutoğlu'nun ofisine astığı söz için 'Kibirli' ilan etti.. 

16 Ağustos 2019 Cuma 16:05
Superhaber, süper kibri, tavan yapmış egoyu, haber yapamadı

Superhaber, süper kibri, tavan yapmış egoyu, haber yapamadı


AK Parti'nin 18'nci kuruluş yıl dönümü kutlamaları için hazırlanan videoda, partinin kuruluşuna emek vermiş, Türkiye'nin bir dönemine damgasını vurmuş isimler silinirken, 3 yıl önce siyasete atılan Berat Albayrak tam 7 kez ekranlara taşınmış. 

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM eski başkanı Bülent Arınç, AK Parti'nin 2. Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu gibi isimler, 18. yılda silinirken, AK Parti'ye 3 yıl önce katılan Berat Albayrak'ın yüksek egolu görüntüleri 7 kez ekranlara getirilmesi izleyenlerin tepkisini çekti. 

Albayrak'ı sanki yeni dönemde 'Genel Başkan' ilan eden videodaki yüksek kibir dozu, Süperhaber sitesinde okurlardan gizlenirken, aynı site Ahmet Davutoğlu'nun ofisine astığı bir sözü 'Davutoğlu'nun kibri diye bir şey var' başlığıyla 

DAVUTOĞLU DÜŞMANLIĞI SIKINTI YARATTI

AK Parti içerisinde Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na konulan ambargo, partiye yakınlığı ile bilinen gazete, TV ve internet sitelerini de zor durumda bıraktı. Versek mi, vermesek mi? Görsek mi? Görmesek mi ikilemi yaşayan haber mecralarının büyük bölümü AK Parti'nin 18. yıl videosundaki Pelikan oyununu kamuoyuna duyurmaktan çekindi. Ahmet Davutoğlu'nun kiraladığı yeni çalışma ofisini 'Davutoğlu'nun kibri diye bir şey var' başlığı ile haber yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni Cengiz Er'in sahibi olduğu SuperHaber.tv, söz konusu tanıtım videosunu görmezden geldi. 
3 yıl önce partiye katılan Berat Albayrak'ı peş peşe ekranlara getiren 18. yıl videosunda,  Abdullah Gül, Bülent Arınç,  Abdülkadir Aksu ve  Cemil Çiçek gibi bir döneme damgasını vuran isimlere de yer verilmedi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği 'Vefa' kavramını bu isimlerle birlikte parti kimliğinden silen videoya tepki göstermeye cesaret edemeyen Cengiz Er'in Superhaber'i gün boyunca Davutoğlu'nun yeni ofis haberini okurlarına vermeyi tercih etti. 

EN İYİSİ HİÇ GÖRMEYELİM!

AK Parti'nin 18'nci kuruluş yıl dönümü için hazırlanan çok özel videoda, partinin 2. Genel Başkanı, Türkiye'nin seçilmiş son başbakanı ve AK Parti tarihinin en yüksek genel seçim oyunu almış Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu silmesi, sadece kamuoyunda değil parti içinde de tepkilere neden oldu. 
Cengiz Er'in sahibi olduğu Süperhaber.tv, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 7 kez görüldüğü 18'nci yıl videosunu haber dahi yapmaması dikkatlerden kaçmadı. Sadece Sabah grubuna ait internet siteleri ile ajanslardan otomatik haber çeken haber sitelerinin kullandığı söz konusu video ana haber bültenlerinde de fazla yer bulmadı.

KAMUOYUNDA SERT TEPKİ 

Son yerel seçimlerde İstanbul, Ankara, Antalya gibi büyük şehirleri kaybeden Ak Parti yönetiminin teşkilatı motive etmek için hazırladığı söz konusu video, tabanda da sert eleştirilere neden oldu. Ak Parti'ye gönül vermiş binlerce kişinin tepki dolu eleştirileri sosyal medyada geniş yer buldu. 

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Son Güncelleme: 16.08.2019 16:29
Anahtar Kelimeler:
Berat AlbayrakAbdülkadir AksuCemil ÇiçekAbdullah GülBülent ArınçSuperhaberAk PartiDavutoğlu Yeni OfisAhmet Davutoğlu
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