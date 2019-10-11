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Suriye'de havan saldırısı, 2 şehidimiz var

Barış Pınarı Harekatı 3. gününde devam ederken, terör örgütü PKK, Azez'de düzenlediği hava saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 5 asker yaralı. 

Suriye'de havan saldırısı, 2 şehidimiz var

Barış Pınarı Harekatı 3. gününde devam ederken, terör örgütü PKK, Azez'de düzenlediği hava saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 5 asker yaralı. 

11 Ekim 2019 Cuma 22:11
Suriye'de havan saldırısı, 2 şehidimiz var

Suriye'de havan saldırısı, 2 şehidimiz var


Terör örgütlerine yönelik Barış Pınarı Harekatı devam ederken, PKK'lı teröristlerin Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde havanlı saldırı düzenledi. Saldırı sırasında 2 askerimiz şehit oldu. Acı habser Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyruldu. Bakanlık, Zeytin Dalı harekât bölgesindeki üs bölgesine PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekât bölgesindeki bir üs bölgemize 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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