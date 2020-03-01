Suriye'de iki savaş uçağı düşürüldü | Askerimize saldıracaktı



27 Şubat'ta 34 askerimizi şehit eden Suriye rejim güçlerine yönelik harekat devam ediyor. Suriye ordusunu doğrudan hedef alan Bahar Kalkanı herakatı sırasında bugün rejime ait iki savaş uçağı düşürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İdlib'de bir SİHA’mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer 2 hava savunma sistemi imha edilmiştir. Uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür" denildi.

Suriye'nin İdlib kentine yönelik başlatılan Bahar Kalkanı harekatı kapsamında, rejime ait üç hava savunma sistemi imha edilirken, 2 SU-24 tipi savaş uçağı da düşürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Bahar Kalkanı harekatına ilişkin Twitter'dan açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bir SİHA’mızı düşüren Hava Savunma Sistemi ile diğer iki Hava Savunma Sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait iki adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür" denildi.

NEYRAB HAVAALANI YERLE BİR EDİLDİ

Beşşar Esed rejiminin saldırılarına karşılık veren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK),rejimin Halep’teki bir havaalanını kullanılamaz hale getirdi.

Halep kent merkezinin dış kesimlerindeki Neyrab askeri havaalanı, Esed rejiminin İdlib’deki TSK unsurlarına ve sivillere yönelik saldırılarda sıkça kullandığı üslerden biri olarak biliniyordu.

TSK’nin dün SİHA’lar ve ateş destek vasıtalarıyla yaptığı vuruşların ardından Neyrab askeri havaalanı ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

Rejim ordusu, önceki gün TSK tarafından hedef alınan Halep’in doğusundaki Kuveyras askeri havaalanındaki hava araçları ve ekipmanlarını Neyrab’a nakletmişti.

Yerel kaynaklar, Neyrab askeri havaalanının kullanılamaz hale gelmesiyle rejimin hareket alanının biraz daha kısıtlandığını belirtti.

SURİYE ORDUSU 9 KÖYDEN ÇIKARILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK),Suriye Milli Ordusu (SMO) ve ılımlı muhalifler, son 24 saatte Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında, Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayarak ilerleyen Beşşar Esed rejimi güçlerinden 9 köyü geri aldı.

Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında TSK ve ılımlı muhalifler, İdlib'in güneyinde ve Hama kırsalında Esed rejimi ve destekçilerinin ele geçirdiği bölgelere yönelik ağır silahlarla operasyon başlattı.

Rejim hedeflerine yönelik TSK’nın obüs atışlarıyla karadan ilerlemeye başlayan askeri muhalifler, rejime ait altı tank, üç 14,5 mm'lik top, üç antitank rampası, bir 23 mm top, 2 askeri araç, 12 pikabı imha etti, en az 46 rejim milisini etkisiz hale getirdi.

Dünden bu yana askeri muhalifler Esed rejimi ve destekçilerinden, Hama kırsalındaki Ankavi, Kahira, Manara ve Tel zecren ile Idlib güneyindeki Hallube, Kukfin, Kefer avid, Sfuhen ve Fattere köylerini ele geçirdi.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile askeri muhalifler arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor.