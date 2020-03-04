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Suriye'de son durum | 2 askerimiz şehit 6 yaralı var

TSK'nın Suriye sınırları içerisinde sürdürdüğü Bahar Kalkanı Harekatı sırasında 2 askerimizin şehit düştüğü haberi geldi.

04 Mart 2020 Çarşamba 10:58
Suriye'de son durum | 2 askerimiz şehit 6 yaralı var

Suriye'de son durum | 2 askerimiz şehit 6 yaralı var



Son dakika haberi, İdbil'te rejim askerlerinin açtığı ateş sırasında 2 askerimizin şehit düştüğü açıklandı.

Dün düzenlenen kalleş saldırıda 2 askerimizin şehit düştüğü 8 askerimizin yaralandığı duyrulmuştu. Milli Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada İdlib Kırsalı'nda yaşanan son gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. 

Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında icra edilen operasyonlar sırasında rejimin açtığı ateş sonucu 2 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı. Bölgede tespit edilen hedefler ateş altına alındı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı harekatı kapsamında bugüne kadar 3 bin 138 rejim unsuru etkisiz hale getirdi" denildi. Operasyonda bugüne kadar 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi imha edildi.

BAHAR KALKANI OPERASYONU SONUÇLARI

Bakanlık'tan yapılan açıklamada Bahar Kalkanı harekatının bilançosu hakkında da bilgi verildi. 

Buna göre, 3 bin 138 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

Diğer yandan bugüne kadar 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi imha edildi.

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Son Güncelleme: 04.03.2020 11:12
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