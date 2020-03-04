Suriye'de son durum | 2 askerimiz şehit 6 yaralı var
Son dakika haberi, İdbil'te rejim askerlerinin açtığı ateş sırasında 2 askerimizin şehit düştüğü açıklandı.
Dün düzenlenen kalleş saldırıda 2 askerimizin şehit düştüğü 8 askerimizin yaralandığı duyrulmuştu. Milli Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada İdlib Kırsalı'nda yaşanan son gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.
Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında icra edilen operasyonlar sırasında rejimin açtığı ateş sonucu 2 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı. Bölgede tespit edilen hedefler ateş altına alındı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı harekatı kapsamında bugüne kadar 3 bin 138 rejim unsuru etkisiz hale getirdi" denildi. Operasyonda bugüne kadar 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi imha edildi.
BAHAR KALKANI OPERASYONU SONUÇLARI
Bakanlık'tan yapılan açıklamada Bahar Kalkanı harekatının bilançosu hakkında da bilgi verildi.
Buna göre, 3 bin 138 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.
Diğer yandan bugüne kadar 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi imha edildi.