

Suriye'de son durum | 219 terörist öldürüldü, teslim olanlar var



Suriye'de son durum, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu'nun müşterek olarak düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın 2. gününde en az 109 terörist öldürülürken, silah bırakarak teslim olanların da bulunduğu açıklandı. Hem karadan hem havadan devam Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad ve Resulayn'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, harekatın başarıyla devam ettiği bildirilerek ''Belirlenen hedefler ele geçirildi" ifadesi yer aldı. Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu (SMO), harekata destek için Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklara girdi. Tel Abyad ve Resulayn'da toplam 11 köy terörden arındırıldı. Milli Savunma Bakanlığ saat 20.10'da yaptığı açıklamada öldürülen terörist sayısının 174'e yükseldiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı gece yarısı bu sayının 219'a yükseldiğini duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 109 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, harekatta şimdiye kadar 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Harekat kapsamında Resulayn ve çevresinde bulunan terör mevzileri, gece geç saatlere kadar ateş altına alındı.

Günün ilk ışıklarıyla da Resulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi.

Bu arada, kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor.

Öte yandan, Şanlıurfa'nın Suriye sınır hattında yer alan beton bariyerlerin bazı noktalardan kaldırıldığı görüldü.

TERÖRİSTLERİN TÜNELLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan köylerde arama tarama çalışmaları sürüyor.



TEL ABYAD'DAKİ HEDEFLER VURULUYOR

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şanlıurfa Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'daki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine de obüs atışları yapılıyor.

Zaman zaman yoğunlaşan atışlar sonrası bölgeden dumanların yükseldiği gözleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince obüs atışları aralıklarla sürdürülüyor.

KOMANDOLAR SINIRDAN GEÇTİ

Tel Abyad ve Resulayn'daki hedeflerin havadan imha edilmesinin ardından dün saat 22.00 sıralarında kara birlikleri de harekata katıldı. Bölgeye sevk edilen askeri çekici, sınır duvarını kaldırdı.

Şanlıurfa'da konuşlu komandolar, açılan noktadan Suriye'ye geçiş yaptı. Bölgeye ilk giren komandoların, Tunceli ve Kayseri'den gelen özel birlikler olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; sahadaki komandoların, elektronik olarak işaretlediği koordinatlar doğrultusunda, ihtiyaç olan bölgeler "ani hava harekatı" ve "ani topçu atışı" ile vuruluyor.