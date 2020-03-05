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Suriye'de son durum | İdlib'te 2 şehidimiz var

Türkiye ile Rusya arasında Moskova'da imzalanan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesine saatler kala İdlib'den acı haber geldi.

05 Mart 2020 Perşembe 21:43
Suriye'de son durum | İdlib'te 2 şehidimiz var

Suriye'de son durum | İdlib'te 2 şehidimiz var



Türkiye'nin Suriye sınırları içerisinde İdlib bölgesinde devam eden Bahar Kapanı harekatı kapsamında TSK unsurlarına açılan ateş sırasında 2 askerimizin şehit düştüğü açıklandı.

Son dakika Suriye, acı haber Milli Savunma Bakanılğı'ndan yapıldı.

Açıklamaya göre, TSK mevzilerine açılan ilk ateş sırasında 2 askerimiz şehit düştü.

Moskova'da imzalanan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesine saatler kala meydana gelen saldırıda 3 askerimizin de yaralandığı bildirildi. Şehit ve yaralı askerlerimizin kimliği henüz açıklanmadı.

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