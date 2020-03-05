Suriye'de son durum | İdlib'te 2 şehidimiz var





Türkiye'nin Suriye sınırları içerisinde İdlib bölgesinde devam eden Bahar Kapanı harekatı kapsamında TSK unsurlarına açılan ateş sırasında 2 askerimizin şehit düştüğü açıklandı.

Son dakika Suriye, acı haber Milli Savunma Bakanılğı'ndan yapıldı.

Açıklamaya göre, TSK mevzilerine açılan ilk ateş sırasında 2 askerimiz şehit düştü.

Moskova'da imzalanan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesine saatler kala meydana gelen saldırıda 3 askerimizin de yaralandığı bildirildi. Şehit ve yaralı askerlerimizin kimliği henüz açıklanmadı.