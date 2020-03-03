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Suriye'de son durum, şehidimiz ve yaralılarımız var 

Suriye'de rejim güçleri ile TSK arasında şiddetli çatışmalar meydana geldi. 1 askerimiz şehit olurken, 10 asker yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

03 Mart 2020 Salı 22:04
Suriye'de son durum, şehidimiz ve yaralılarımız var 

Suriye'de son durum, şehidimiz ve yaralılarımız var 

Türkiye'nin Suriye topraklarında sürdürdüğü Bahar Kalkanı harekatı sırasında bir askerimiz şehit oldu. Şehit ve yaralı askerlerin isimleri henüz açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 1 askerin şehit olduğunu 9 askerin askerin ise yaralandığını açıkladı. Açıklamada 299 Rejim askerinin etkisiz hale getirildiği de ifade edildi.


Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib şehrinde devam eden Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 askerin şehit olduğunu, 9 askerin ise yaralandığını açıkladı.

"82 REJİM HEDEFİ ATEŞ ALTINDA"

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 82 Rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir. Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz." 
 

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