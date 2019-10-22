Suriye'de son durum | Süre doluyor, eller tetikte

Amerikan ve Avrupa Birliği beslemesi terör örgütlerine yönelik Suriye sınırları içinde icra edilen Barış Pınarı Harekatı'nda 220 saatlik ara bugün sona eriyor. Harekat bölgesinde mayın ve patlayıcı madde arama faaliyetlerine devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı'na devam emrinin verilmesi durumunda harekat kapsamını doğu bölgelerine doğru genişletecek. Halen M-4 Karayolu'nun bir bölümünü kontrol eden Suriye Milli Ordusu güçlerinin de Münbiç sınırında bekleyişi sürüyor.

ÖRGÜTÜN ÇEKİLME OYUNU BİR AY ÖNCE BAŞLAMIŞ

Terör örgütü PKK'nın Tel Abyad ve Resülayn'dan dağ kadrosunun önemli isimlerini aylar önce tahliye edildiği iddia ediliyor. Bölgede daha önce görev yapan güvenlik çevreleri PKK'nın önem verdiği üst düzey isimlerin Amerikan askerleriyle birlikte kaçtığını belirtiyor. ABD ile yapılan mutabakatın TSK'nın Fırat'ın doğu kesimine yapacağı daha geniş çaplı operasyonu geciktirdiğine dikkat çeken aynı çevreler, "TSK sınırın 30 - 32 KM derinliğinde her 30 KM'de bir tabur asker yerleştirme planı ilk bakışta ertelenmiş gibi görünüyor. ABD ile yapılan 13 maddelik mutabakat, sınırın tamamında harekatı durdururken çekilmenin sadece Tel Abyad ile Resulayn ile sınırlı kalması düşündürücü. Her iki yerleşim biriminde 2 bin kadar teröristin varlığı biliniyor, güneye çekilen teröristlerin büyük bölümünün ABD tarafından özel eğitimden geçirildiğin Türk istihbaratı aylardır takip ediyordu" görüşünde.





BU GECE SÜRE DOLUYOR

9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ABD ile 17 Ekim'de varılan mutabakat çerçevesinde verilen 120 saatlik aranın son gününe girildi. Sürenin dolmasına saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin'in Soçi'deki zirvesi dikkatle takip ediliyor. Erdoğan, sözlerin tutulmaması durumunda 120 saatin sonunda harekata devam edileceği mesajı verirken Mehmetçiğin elleri tetikte bekliyor. İşte son dakika yaşanan gelişmeler..

ERDOĞAN'DAN KARARLILIK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, verdiği harekat emrine ilişkin Twitter'da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Barış Pınarı Harekatı ile ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız. Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye ile birlikte olan tüm yerel destek unsurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun."

TRUMP'IN TWEETLERİ KAFALARI KARIŞTIRDI

Harekat tüm hızıyla sürerken ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'yi yaptırımla tehdit eden ve "sonu gelmeyen savaşlar"dan dem vuran tweetler de peş peşe geldi. 14 Ekim'deki mesajında Trump, yaptırım uygulanmasına yetki veren başkanlık kararnamesini imzalayacağını söyledi.

ABD Hazine Bakanlığı da aynı gün bu yaptırımları duyurdu. Bakanlık açıklamasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yaptırım listesine alındığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının da yaptırım listesine eklendiği kaydedildi. Buna göre yaptırım listesine eklenen kişi ve kurumların varsa ABD'deki mal varlıkları dondurulurken bu kişi ve kurumların ABD ile finansal işlemler yapmalarının da engellendiği belirtildi.

ANKARA'DA ÇÖPE ATILAN MEKTUP

ABD'den gelen bu açıklamaların ardından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Dışişleri Bakanı Pompeo ile birlikte yapacağı Ankara ziyaretine gözler çevrildi.

Görüşmeden bir gün önce ABD medyasında Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 9 Ekim'de yazdığı mektup yayınlandı. Diplomatik teamüllere uymayan ve teröristlerle müzakere öneren bu mektubun çöpe atıldığı öğrenilirken aynı gün başlatılan Barış Pınarı Harekatı en önemli cevap olarak değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra yaptığı açıklamada da mektubu unutmadığını, vakti geldiğinde gerekenin yapılacağını söyledi.

ABD İLE MUTABAKATIN İÇİNDE NELER VAR

17 Ekim'e gelindiğinde Ankara, ABD ile yapılan görüşmeye kilitlendi. Saatler süren görüşmelerin sonunda 13 maddelik anlaşma çıktı. ABD ile varılan mutabakatın en kritik maddesinde "Türk tarafı Barış Pınarı Harekatı’na, güvenli bölgeden YPG’nin 120 saat içinde geri çekilmelerini teminen ara verecektir. Barış Pınarı Harekatı, bu geri çekilmenin tamamlanmasını müteakip durdurulacaktır" deniyordu.

ABD ile varılan mutabakatın ardından yaptığı açıklamalarda sözlerin tutulmaması durumunda harekatın devam edeceğini kaydeden Erdoğan, dünkü konuşmasında da "Bildiğiniz gibi 120 saatlik şu anda bir ara durumu var. Dolayısıyla bu 120 saatin artık büyük bir bölümü sona erdi. Şimdi yarın (bugün) bizim Rusya, Soçi seyahatimiz var. Bu seyahatte Sayın Putin ile bu süreci ele alacak, ondan sonra da atılması gereken adımları inşallah atmış olacağız" ifadelerini kullandı.

TERÖRİST TACİZLER DURMADI

Harekata verilen arada Türk Silahlı Kuvvetleri ABD ile varılan mutabakata uydu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada PKK/YPG'li teröristlerce 20 taciz gerçekleştirildiği bildirildi. 20 Ekim'de Tel Abyad'da keşif gözetleme görevi esnasında Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık, teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düştü.

YÜZLERCE KİLOMETRELİK TÜNEL SİSTEMLERİ BULUNDU

Rasulayn’da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG’ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi. Terör örgütünün Rasulayn'daki tünelleri de ortaya çıkarıldı.

22.00'DEN SONRA ANKARA NE YAPACAK?

17 Ekim'de ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde Barış Pınarı Harekatı'na verilen 120 saatlik ara bugün saat 22.00'de doluyor. Milli Savunma Bakanlığı 17 Ekim'deki bilgilendirmesinde harekat kapsamında 702 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Operasyon tamamlanacak mı, devam mı edecek bu sürenin sonunda belli olacak.